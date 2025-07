Loveparade-Besucherin blickt zurück: „Wir hätten tot sein können“

Anna (32) aus Duisburg war damals vor 15 Jahren mitten in der Menge bei der Loveparade. Sie schaffte es noch raus – viele andere nicht. 21 Menschen starben am 24. Juli 2010, wurden von der Masse zerquetscht. 15 Jahre später kann sie nur von Glück reden.

„Das hätten wir sein können“, sagt sie im Gespräch mit DER WESTEN. „Wir hätten jetzt einfach tot sein können.“ Das war ihr damals mit gerade einmal 17 Jahren noch nicht ganz so bewusst wie heute. Dass sie noch am Leben ist, hat die Duisburgerin nur einer Person zu verdanken.

Duisburgerin denkt immer wieder an die Loveparade

„Ich fahre ja öfter durch den Tunnel durch. Und dann denkst du natürlich immer wieder dran“, erzählt Anna (Anm. d. Red. Name geändert). Auch heute denkt sie bei größeren Veranstaltungen wie Festivals daran zurück, empfindet Menschenmassen als „unangenehm“ und bekommt ein „mulmiges“ Gefühl. „Du hoffst einfach, dass sowas nicht noch mal passiert. Du bist nicht mehr ganz unbedarft.“

+++ Mutter verliert Tochter (19) bei Loveparade – 15 Jahre später: „Wird mir immer fehlen“ +++

Doch besonders ihr Vertrauen in die Organisation der Stadt Duisburg ist „erschüttert“. „Wenn in Duisburg größere Veranstaltungen sind, dann denkst du, ‚ob das diesmal besser klappt‘?“ Auch sie hatte damals dem Veranstalter vertraut. Doch als sie dann in der Menge stand und „einfach nur weg“ wollte, lies man sie und ihre Freunde nirgendwo raus. Schlussendlich ergriff sie die einzige Chance, die sich ihr bot: ein Sanitäter, der sich seinen Weg durch die Menge bahnte.

+++ Duisburger gedenken 15 Jahre Loveparade-Unglück – jetzt wird alles anders +++

„Der hat uns das Leben gerettet“

Anna erinnert sich noch. Plötzlich sah sie einen Sanitäter mit Blaulicht am Rucksack. „An den haben wir uns drangehangen. Sonst wären wir da nicht rausgekommen.“ Am Ende blickt die heute 32-Jährige zurück und ist einfach unendlich dankbar: „Der hat uns mehr oder weniger das Leben gerettet.“ Ein Gedanke, der ihr seitdem immer wieder durch den Kopf schießt.

+++ Ich überlebte die Loveparade-Katastrophe – und habe eine Hoffnung verloren +++

„Da will man eigentlich gar nicht mehr drüber nachdenken.“ Schon in dem Moment sagte sie noch zu ihrer Freundin: „Hier wird noch irgendwas Schlimmes passieren. Das kann nicht gutgehen. Und dann kommst du nach Hause und ja, es ist etwas Schlimmes passiert.“ Als sie und ihre Freunde erleichtert bei ihr zu Hause ankamen, klingelten plötzlich zeitgleich alle Handys. Am anderen Ende waren panische Freunde, Eltern, die wissen wollten, wo ihre Kinder sind und ob es ihnen gut geht. „Wir hatten keinen Plan, was los war. Wir waren einfach froh, dass wir zu Hause waren.“

Mehr Themen:

Dann schaltete sie den Fernseher ein und sah, was passiert war – „da, wo du gerade eben noch gestanden hast.“ Das sei im Nachhinein der „schlimmste Moment“ für Anna gewesen. „Da weiß man gar nicht, was man sagen soll.“ Auch heute noch fehlen ihr Angesichts der Verlusts vieler Angehörigen die Worte und fühlt mit ihnen mit.