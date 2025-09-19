Anwohner in Duisburg stehen plötzlich im Dunkeln – der Grund ist ernst

Wenn die Duisburger am Freitagabend (19. September) durch ihre Stadt laufen oder fahren, werden sie es kaum übersehen können: Das Licht ist aus! Und der Grund dahinter ist ziemlich ernst.

Denn die Stadt Duisburg macht bei der sogenannten „Earth Night“ mit. Diese will mit dem Ausschalten der Lichter ein starkes Zeichen gegen Lichtverschmutzung setzen.

Duisburg wird dunkel – der Grund ist ernst

Gemeinsam mit zahlreichen anderen Städten weltweit schaltet Duisburg am Freitag (19. September) das Licht aus. So sind die Anwohner und Unternehmen dazu aufgerufen, mitzumachen und ab 22 Uhr die Außenbeleuchtungen auszuschalten. Mindestens für eine Stunde, gerne aber auch die ganze Nacht – es ist ja schließlich die „Earth Night“. Linda Wagner, Umweltdezernentin bei der Stadt Duisburg, erklärt dazu: „Die Earth Night erinnert uns daran, wie wertvoll natürliche Dunkelheit ist – für Mensch, Tier und Umwelt. Mit jedem ausgeschalteten Licht setzen wir in Duisburg ein Zeichen gegen Lichtverschmutzung und stärken das Bewusstsein für behutsame Energieverbräuche und den Schutz der Gesundheit und Artenvielfalt.“

In diesem Jahr gehen in Duisburg unter anderem hier die Lichter aus: die Außenbeleuchtungen des Rathauses, des Stadttheaters sowie die Beleuchtung des Kühlturmes und der Fernwärmespeicher des Heizkraftwerks in Wanheim, außerdem die Beleuchtung des Verwaltungsgebäudes der Wirtschaftsbetriebe Duisburg.

Warum gibt es die „Earth Night“?

Wie die Stadt Duisburg erklärt, möchte die Aktion „Earth Night“ vor allem „auf die Folgen von übermäßiger künstlicher Beleuchtung aufmerksam“ machen und bestenfalls ein Umdenken bewirken. Denn die helle Straßenbeleuchtung sowie diverse Gebäudestrahler und Werbetafeln machen unsere Nächte künstlich immer heller. Und das zieht weitreichende Konsequenzen für viele Tiere mit sich. Unter anderem kann es bei nachtaktiven Insekten passieren, dass sie so lange um eine künstliche Lichtquelle schwirren, bis sie vor Erschöpfung sterben. Und auch Vögel werden mitunter durch das künstliche Licht irritiert und können sich bei Zusammenstößen verletzen.

Privat kann man mindestens an diesem Abend zum Beispiel seine Außenbeleuchtung vor der Haustür oder auf Balkonen abstellen und auch früh die Jalousien schließen, damit möglichst wenig Licht nach außen dringt. Unternehmen und Gewerbetreibende sollten zusätzlich ihre Werbebeleuchtung abschalten. So haben Mensch und Tier in Duisburg und Co. zumindest eine dunklere Nacht im Jahr!

