Duisburg: Kundin steht vor Aldi-Filiale und ist ratlos – „Ab wann darf...“

Duisburg. Ende August eröffnete eine neue Aldi-Filiale in Duisburg. Eine Frau wollte daraufhin bei dem Discounter einkaufen gehen, doch dann stand sie vor einem Rätsel. Als die Kundin vor der Aldi-Filiale war, kam ihr die Frage auf: „Ab wann darf...“

Sie schoss ein Foto und wandte sich über Facebook an Aldi.

Duisburg: Frau steht vor Filiale und ist ratlos

Ihren Einkauf bei Aldi hatte sich die Frau sicherlich einfacher vorgestellt. Als sie vor der Filiale in Duisburg stand und auf die Öffnungszeiten auf der Vitrine schaute, war sie nämlich vollkommen ratlos.

Sie fragt deshalb bei Facebook: „Ab wann darf ich denn jetzt in eurer neuen Filiale im Forum Duisburg einkaufen kommen?“ Schließlich sei ihr die Zahl nicht bekannt, heißt es weiter.

----------------------------

----------------------------

Denn tatsächlich steht auf der Vitrine: „Öffnungszeiten Mo-Sa“ Und dann beginnt das Rätsel. Denn statt „9 - 20 Uhr“ ist die Neun spiegelverkehrt angeklebt und somit nicht lesbar. Die Kundin verlinkte deshalb auch mutmaßlich zwei Freundinnen und fragt humorvoll: „Ab wann versuchen wir es?“

----------------------------

Das ist die Stadt Duisburg:

frühste schriftliche Erwähnung im Jahr 883

fünftgrößte Stadt in NRW

hat rund 498.686 Einwohner (Stand: Dezember 2019)

besteht aus sieben Stadtbezirken

Duisburger Hafen gilt als größter Binnenhafen der Welt

fast ein Drittel des in Deutschland erzeugten Roheisens stammen aus den acht Duisburger Hochöfen

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Landschaftspark Duisburg-Nord, Tiger & Turtle – Magic Mountain, Sechs-Seen-Platte

Oberbürgermeister ist Sören Link (SPD)

----------------------------

Duisburg: Die Aldi-Kundin nahm den Fehler zugleich aber auch mit Humor. (Symbolbild) Foto: imago images / Jan Huebner

Aldi reagiert auf Vorfall in Duisburg

Aldi reagierte schnell auf den Fehler und schreibt: „Da war die Neun wohl wegen der Wiedereröffnung so aufgeregt, dass sie sich mal umschauen wollte, was so los ist. Ich glaube zwar, dass meinen Kollegen vor Ort der Fauxpas schon aufgefallen ist, aber ich gebe den Hinweis trotzdem mal weiter.“

Auch wenn es sich lediglich um einen kleinen Fehler handelte, dürfte der Vorfall sicherlich auch bei anderen Kunden für Verwirrung und einen Lacher gesorgt haben. Die Neueröffnung der Aldi-Filiale war damit wohl außergewöhnlich.