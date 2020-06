Duisburg: Kunden betreten Bäckerei ohne Mundschutz – unfassbar, wie die Verkäufer reagieren

Duisburg. Seit Ende April herrscht in NRW Maskenpflicht beim Einkaufen. So auch in der Ruhrpott-Stadt Duisburg. Doch in einer Schollin-Bäckerei in Duisburg soll es trotzdem vorkommen, dass Kunden keinen Mundschutz tragen.

Und nicht nur das: Bei Schollin in Duisburg sollen auch Kunden ohne Maske bedient werden.

Duisburg: Bäckerei bedient Kunden ohne Maske

Horst Göbel aus Duisburg meldete sich nach dem Brötchenholen bei der „WAZ“. „Vor mir in der Schlange stand ein Herr ohne Mundschutz, der trotz mehrfacher Aufforderung der anderen Kunden nicht die Räume verließ“, berichtet Göbel.

Lange Schlange vor dem Bäcker. Foto: Jochen Emde / FUNKE Foto Services

„Zu meinem großen Entsetzen musste ich feststellen, dass dieser Herr, obwohl er keinen Mundschutz hatte, normal und völlig ohne Kommentar des Personals bedient wurde.“

Nachfrage beim Personal

Horst Göbel aus Duisburg wollte sich nicht einfach mit der Situation in der Bäckerei abfinden – und fragte bei den Verkäufern nach. Ihm sei mitgeteilt worden, dass das Personal die Anweisung erhalten habe, keine Kommentare abzugeben und den Kunden einfach zu bedienen. Man sei schließlich nicht dafür verantwortlich, dass der Kunde keinen Mundschutz trage.

„Unverschämt und rein profitorientiert“

„In Anbetracht der nach wie vor prekären Situation, in der wir uns alle befinden, finde ich dies mehr als unverschämt und rein profitorientiert“, resümiert Horst Göbel.

Bäckerei Schollin will eigene Mitarbeiter schützen

Bäckerei Schollin will eigene Mitarbeiter schützen