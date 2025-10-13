Kreisliga-Kick in Duisburg eskaliert! Zuschauer stürmen Platz und prügeln los

Brutale Szenen in der Kreisliga in Duisburg am Sonntagnachmittag (12. Oktober). Beim Kreisliga-C-Spiel zwischen Hamborn 07 III und RWS Lohberg III kam es zu einer wüsten Schlägerei.

Auslöser war ein hartes Einsteigen eines Lohberger Spielers, woraufhin ein Hamborner durchdrehte und mindestens zwei Gegner attackierte. Kurz darauf flogen reihenweise Fäuste und Tritte.

Spielabbruch in Duisburger Kreisliga

Spieler gingen aufeinander los, auch Zuschauer stürmten den Platz und lieferten sich eine wilde Schlägerei. Ein Hamborner soll sogar versucht haben, auf einen am Boden liegenden Lohberger Spieler einzutreten. Die Lage eskalierte so heftig, dass der Schiedsrichter keine andere Wahl hatte und das Spiel vorzeitig abbrach.

Als die Polizei Duisburg vor Ort eintraf, war die Lage zwar wieder ruhig, vier Menschen hatten jedoch Verletzungen davongetragen. Darunter befanden sich zwei Spieler, ein männlicher und eine weibliche Zuschauerin. Laut Polizei lehnten alle Verletzten eine medizinische Versorgung vor Ort ab.

Die Polizei Duisburg ermittelt jetzt unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung.