Duisburg: Krasse Konsequenzen nach Hass-Nachrichten in Facebook-Gruppe – Staatsschutz eingeschaltet!

Duisburg. In Facebook-Gruppen sollen sich Nutzer eigentlich über Gemeinsamkeiten austauschen - so auch in einer Facebook-Gruppe aus Duisburg. In der Gruppe „Duisburg-Walsum“ hatte es extreme Hass-Nachrichten gegeben, weshalb sich nun der Staatsschutz eingeschaltet hat.

Duisburg: Staatsschutz ermittelt mit ernsthaftem Verdacht

Die Beleidigungen und Drohungen in der Facebook-Gruppe aus Duisburg haben nun krasse Konsequenzen. Der Staatsschutz untersucht derzeit nämlich, ob es sich um Volksverhetzung handelt. Dazu wertet er Screenshots aus und befragt potenzielle Zeugen, wie die WAZschreibt.

Pauschale Diskriminierung von Migranten, Beleidigungen gegen Klimaschützer und demokratiefeindliche Parolen gehörten im vergangenen Jahr zum Alltag. Mitglieder hatten immer wieder mit Hass-Nachrichten für Aufregung gesorgt. Denn wenn ein Nutzer widersprach, nahmen sie das so nicht hin, drohten und beleidigten sie diesen aufs Übelste.

Die Beleidigungen und Drohungen hörten nicht auf und wurden stattdessen sogar zunehmend schlimmer. Einer Nutzerin soll sogar Vergewaltigung und ihr Tod gewünscht worden sein.

Gefängnisstrafen möglich

Die Facebook-Gruppe wurde offenbar von rechts stehenden Nutzern dominiert. Sollte es sich nun auch der Verdacht der Volksverhetzung bestätigen, will die Polizei die Verantwortlichen hinter den Facebook-Accounts ausfindig machen.

Im Falle einer Volksverhetzung droht den Verantwortlichen eine Gefängnisstrafe von drei Monaten bis fünf Jahren. Sollte sich der Verdacht der Volksverhetzung nicht bestätigen, so könnte es dennoch weitere Ermittlungsverfahren, wie zum Beispiel wegen Beleidigung, nach sich ziehen. Weitere Informationen zu dem Thema liest du in der WAZ.