ABC-Alarm in Duisburger Krankenhaus ++ Chemikalien traten aus

Ein ABC-Alarm löste in den Sana Kliniken am Mittwochmittag (15. Oktober) einen Großeinsatz aus. In dem Duisburger Krankenhaus war eine bis dato unbekannte Substanz ausgetreten. Das Gebäude wurde abgesperrt.

Mittlerweile gab es Entwarnung: Es hätte zu keiner Zeit Gefahr für Patienten, Besucher oder Mitarbeiter bestanden. Die Sperrung wurde aufgehoben, der Einsatz ist beendet.

Duisburger Krankenhaus abgesperrt

Der Notruf ging bereits um 12 Uhr bei der Feuerwehr ein. Diese rückte zum Großeinsatz aus. Auch die Polizei war vor Ort und hatte den Kalkweg komplett gesperrt. Noch könne die Feuerwehr nicht sagen, um welche Substanz es sich handle. Gefahr habe jedoch zu keinem Zeitpunkt bestanden.

Wie die Sana Klinken nun selbst mitgeteilt haben, sei es bei Bauarbeiten in einem stillgelegten Teil des Gebäudes an den Rehwiesen zu Unregelmäßigkeiten gekommen. Durch eine beschädigte Rohrleitung waren Chemikalien ausgetreten. Ein Bauarbeiter sei dadurch leicht verletzt worden und wird nun in den Sana Kliniken behandelt.

Sana Klinken informieren Besucher über Sperrung

Das Krankenhaus betont: „Anwohner, Patienten und deren Angehörige sowie Mitarbeitende der Kliniken waren zu keiner Zeit gefährdet.“ Dennoch solle man bis 17.30 Uhr nach Möglichkeit von Besuchen absehen. Die Notaufnahme sei zu allen Zeiten geöffnet gewesen.

Die An- und Abfahrtswege zum Krankenhaus sowie die angrenzende Straße „Kalkweg“ bleiben ebenfalls voraussichtlich bis 17.30 Uhr gesperrt. Bis dahin sollten Autofahrer das Gebiet weiterhin meiden und weiträumig umfahren.