Duisburg: Kneipenschlägerei eskaliert – als ein Mann fliehen will, gerät alles außer Kontrolle

Duisburg. Unglaubliche Szenen in Duisburg!

Am Samstagnachmittag ist es in einer Kneipe in Duisburg erst zu einer Schlägerei gekommen. Als ein Mann dann flüchtete, kam alles noch schlimmer

Duisburg: Eine Kneipenschlägerei eskaliert schließlich völlig

Gegen 16.30 Uhr spielte sich ein Streit in einer Kneipe auf der Sedanstraße in Duisburg ab. Als ein 32-jähriger Mann zu Fuß aus der Kneipe flüchtete, rannten auch die beiden offensichtlichen Gegner aus der Kneipe. Sie stiegen in einen schwarzen Mercedes CLK mit Neusser Kennzeichen, um die Verfolgung nach dem 32-Jährigen aufzunehmen.

Bei ihrer wilden Verfolgung rammten die zwei Unbekannten einen auf der Bachstraße geparkten Volvo, fuhren aber einfach weiter über die Liebfrauenstraße. An der Einmündung zur Wanheimer Straße sollen sie mit hoher Geschwindigkeit nach rechts abgebogen sein und die Kurve über den Gehweg abgeschnitten haben.

Mercedes-Fahrer fährt Mädchen (13) und 32-Jährigen an

Dabei fuhren die Mercedes-Fahrer ein 13-jähriges Mädchen an, bevor sie schließlich auf den geflüchteten 32-Jährigen aus der Kneipe wiedertrafen und ihn ebenfalls mit ihrem Auto anfuhren. Das Mädchen und der 32-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Beide sind derzeit in Krankenhäusern untergebracht. Eine Lebensgefahr besteht bei ihnen nicht.

Für die unbekannten Mercedes-Fahrer waren dagegen auch die beiden Schwerverletzten kein Grund, stehen zu bleiben. Sie fuhren mit hoher Geschwindigkeit weiter bis zur Eigenstraße. Dann knallten sie mit dem Peugeot einer 20-Jährigen und einem Fahrradständer zusammen. Die 20-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Der Mercedes war schließlich so stark beschädigt, dass die beiden Männer nicht weiterfahren konnten.

Polizei sucht Tatverdächtige und Zeugen

Sie sollen zu Fuß in Richtung Pauluskirche / Brückenstraße entkommen sein. Die unbekannten Tatverdächtigen werden so beschrieben:

Beide etwa 25 Jahre alt

Kurze, dunkle Haare und normale Statur

Beide trugen helle Hosen

Einer trug eine schwarze Jacke mit weißem T-Shirt drunter

Der andere trug eine helle Jacke mit weißem Lammfellkragen

Sie sollen sich in albanischer Sprache unterhalten haben

Die Staatsanwaltschaft bewertet den Vorfall als versuchtes Tötungsdelikt. Somit fahndet die Polizei aktuell nach den beiden Männern. Zudem sucht die Polizei Zeugen, die den unglaublichen Vorfall am Samstagnachmittag beobachtet haben oder Angaben zu den mutmaßlichen Tätern oder ihrem Aufenthaltsort machen können.

Wenn du helfen kannst, melde dich unter der Telefonnummer 0203-2800.