Duisburg: Kult-Wirt verstorben – doch Kollege rettet Traditions-Kneipe

Nach dem Tod von Thomas „Zille“ Zilz trauert ganz Duisburg-Rheinhausen um den Kult-Wirt. Er hat mehrere Kneipen geführt, wie auch die Kneipe „König am Park“ am Rheinhauser Volkspark (mehr dazu hier). Die Kneipe ist nicht nur bei Stammgästen und Anwohnern beliebt, sondern empfängt auch immer wieder Spaziergänger, die ihren Besuch im Volkspark entspannt in der Kneipe ausklingen lassen.

So war es wenigstens früher, denn seit Zilles Tod hat die Traditions-Kneipe in Duisburg monatelang nicht mehr geöffnet. Jedoch soll das „KaP“ bald wieder ihre Pforten öffnen, denn ein neuer Besitzer übernimmt die Kneipe. Und dieser ist auch kein unbekannter Name in der Kneipen-Szene in Duisburg.

Michael Kreye ist der neue Besitzer des „König am Park“

Michael Kreye wird der neue Besitzer des „KaP“ und bringt auch schon einiges an Erfahrungen in der Gastronomie mit. Er betreibt seit fünf Jahren das in Duisburg zum Kult gewordenen „Rheinhausener Treff“ an der Krefelder Straße. Stammkunden des „Rheinhausener Treff“ müssen jetzt jedoch nicht um die Existenz der Stammkneipe bangen, denn gegenüber der „WAZ“ erklärt Kreye: „Ich werde beide Kneipen betreiben, der Rheinhausener Treff läuft also weiter.“

Schon lange war Michael Kreye das „KaP“ bekannt, jedoch zuvor nach Gast. Nach dem Tod von Zille kamen mehrere Angehörige des verstorbenen Kult-Wirts auf Kreye zu und fragten, ob er die Traditions-Kneipe nicht übernehmen würde. Ohne groß darüber nachzudenken, stimmte Kreye zu. Ihm ist es wichtig, dass die urige Kneipe in Duisburg weiter erhalten bleibt.

Jedoch soll sich in der Kneipe unter dem neuen Besitzer einiges verändern, denn Michael Kreye hat große Pläne. Zunächst will er erst einmal die Deko der Kneipe verändern. Kreye plant den Boden, einige Geräte und wahrscheinlich auch die Theke auszutauschen. Gegenüber der „WAZ“ erklärt er: „Wir wollen die Kneipe erneuern.“ Aber trotzdem betont er: „Das alte Flair soll erhalten bleiben, damit man sich wohlfühlt.“

Duisburg: Datum für Wiedereröffnung steht noch nicht fest

Auch sollen Veranstaltungen weiter geführt werden, die bereits von dem Vorbesitzer etabliert wurden, wie unter anderem der Karaoke-Abend. Kreye plant außerdem mehrere Events, auf denen Live-Musik läuft, und im Sommer möchte er auch grillen. Auch Snacks sollen zukünftig im „Kap“ angeboten werden, wie Pommes, Bratwürste, Frikadellen und sogar belegte Brötchen.

Am liebsten würde Kreye bereits im Mai die große Wiedereröffnung der Kult-Kneipe in Duisburg feiern, jedoch ist ein genaues Datum bisher nicht fest geklärt.