Duisburg: Überraschender Fund in Klettergarten – er wirft einige Fragen auf

Hin und wieder wird an scheinbar ungewöhnlichen Orten überraschendes gefunden. In Duisburg sorgte jetzt ein überraschender Fund in einem Klettergarten für Aufsehen. Da der Fund so ungewöhnlich ist, müssen jetzt einige Fragen gestellt werden.

Duisburg: Überraschender Fund in Klettergarten

Am Samstag (2. März) meldete der Tierrettungsdienst Schütz einen ungewöhnlichen Fund im Duisburger Stadtteil Wedau. Im Hochseilgarten & Kletterpark wurde ein Tier gefunden, dass bei den Mitarbeitern zunächst für ein Rätsel gesorgt hat. In dem Naturhochseilgarten wurde nämlich eine Schildkröte gefunden.

Bei dem Fundtier handelt es sich um eine männliche Grie Landschildkröte. Der Tierrettungsdienst Schütz bittet die Besitzer darum, dass sie sich bitte bei ihnen melden sollen, damit die Landschildkröte wieder in sein rechtmäßiges Zuhause kann. Ein spezielles Detail lässt Schildkröten-Kenner dabei aber aufhorchen.

Die Schildkröte wirft einige Fragen auf

Eine Tierfreundin, die den Vermissten-Post der Grie Landschildkröte gesehen hat, musste schon eine ähnliche Erfahrung mit ihrer eigenen Schildkröte machen: „Oh je, unser Felix war auch mal weg. Wir haben so aufgepasst und er war natürlich auch registriert, aber es nützt nichts. Die Tiere haben leider – oder es geht halt nicht anders – keinen Chip. Mein Gott, was haben wir den gesucht. Wir Kinder sind mit ihm aufgewachsen.“

„Drei Wochen war er weg. Der Nachbar vom Garten hinter uns hat ihn total verdreckt am Kompost gefunden. Da hatte er dann doch noch die Chance auch meine drei Kinder kennenzulernen. Bedauerlicherweise ist er dann einer mitgefressenen Wespe zum Opfer gefallen“, so die Tierfreundin.

Das so eine Landschildkröte mal ausbüxt kann laut der Tierfreundin passieren, aber ein Detail verwundert sie dann doch: „Was allerdings nicht okay ist, ist, dass das Tier gut einen Monat zu früh wach ist! Unser Felix hat bis ca. Ende März im Kühlschrank gepennt.“

Laut „Agrobs“ halten die meisten Land- und viele Wasserschildkröten von Oktober/November bis März/April eine Winterruhe. Im Falle des Fundtiers war die Grie Landschildkröte also entweder schon aus dem Winterschlaf erwacht oder gar nicht erst zur Winterruhe gekommen. Das ist beispielsweise bei kranken Tieren der Fall.