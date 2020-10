Duisburg: Kind klingelt bei alter Frau – die hätte besser nicht aufgemacht

Duisburg: Ein Mädchen klingelte an der Tür einer Seniorin. Die ahnte nicht, wen sie da in ihre Wohnung ließ. (Symbolbild)

Duisburg. Ihre Hilfsbereitschaft wurde einer Seniorin aus Duisburg offenbar zum Verhängnis.

Am Montag gegen 15.30 Uhr klingelte es an der Wohnung der 84-Jährigen auf der Holtener Straße in Duisburg. Vor der Tür stand ein etwa zehnjähriges Mädchen in Begleitung einer erwachsenen Frau.

Duisburg: Seniorin öffnet fremdem Mädchen die Tür

Die Frau bat um Zutritt der Wohnung der Seniorin, da das Mädchen angeblich dringend zur Toilette musste. Die ahnungslose 84-Jährige ließ die beiden hinein. Erst als es schon zu spät war, realisierte sie ihren Fehler.

Denn nachdem die Frau und das Kind die Wohnung wieder verlassen hatten, bemerkte die Duisburgerin, dass in ihrer Wohnung etwas fehlte: Ein Schmuckkasten samt Ketten und Ringen war aus dem Schlafzimmer verschwunden.

Genauere Details zu den mutmaßlichen Trickbetrügerinnen – z.B. ob es sich dabei vielleicht um eine Mutter und ihre Tochter handelte – konnte die Polizei nicht nennen. (at)