Duisburg: Kind (3) stürzt aus dem Fenster – Rettungshubschrauber im Einsatz

Duisburg. Schlimmes Unglück in Duisburg!

In Duisburg in Alt-Hamborn ist am Montagnachmittag ein dreijähriges Kind aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses gestürzt.

Duisburg: Schock in Hamborn – Kind stürzt aus dem Fenster

Gegen 14.30 Uhr wurde die Polizei zu dem Einsatz an der Weidmannstraße in Duisburg gerufen. Das Kind wurde schnellstmöglich mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert.

Wie schwer die Verletzungen seien, ließ sich am frühen Montagabend noch nicht sagen.

Eins sei glücklicherweise bereits klar: „Das Kind lebt“, sagte eine Polizeisprecherin aus Duisburg.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei Duisburg handele es sich bei dem Sturz um einen Unfall.

Die ärztlichen Untersuchungen des Kindes laufen am Montagabend noch. Die Kripo ermittelt vor Ort und hat mit den Angehörigen gesprochen. (vh)