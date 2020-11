Nachdem eine Frau eine leblose Katze am Straßenrand in Duisburg findet, ruft sie sofort die Feuerwehr.

Duisburg: Kater liegt leblos am Straßenrand – dann kommt Schreckliches ans Licht

Duisburg. Am Donnerstagabend machte eine Bewohnerin in Duisburg-Rahm eine schreckliche Entdeckung. Es handelte sich um eine augenscheinlich tote Katze, die am Straßenrand lag.

Duisburg: Schreckliches Schicksal für Haustier

„Ob die Katze angefahren wurde, ist unklar. Sie zuckte phasenweise sehr stark und war nicht in der Lage aufzustehen und zu flüchten“, schreibt die Frau in einer öffentlichen Facebook-Gruppe.

Sie startete einen Aufruf in ihrem Facebook-Beitrag. „Die Katze wirkte gestresst und hilfsbedürftig, aber ich glaube und die Feuerwehr glaubte das auch, dass sie überleben wird“, ist in dem Post zu lesen. Katzenbesitzer, die ihr Tier vermissen, sollen sich in der nächstgelegenen Tierklinik erkundigen. Dort wurde das angeschlagene Tier von der Feuerwehr hingebracht.

Kurze Zeit später gibt es Neuigkeiten zu dem Fall. Die Besitzerin fand ihre Fellnase schließlich in der ärztlichen Behandlung. Der Zustand des Tieres ist immer noch kritisch. Jedoch stellte sich in der Tierklinik der Grund für die gesundheitliche Notlage der Katze heraus.

Und zwar konnte Gift im Magen des Tieres festgestellt werden. Es ist zwar unklar, ob es sich um eine gezielte Vergiftung handelt oder ob die Katze aus versehen etwas Gift gegessen hatte. Ratten sind auch oft ein Überträger des Giftes.

Um andere Tiere vor diesem Schicksal zu bewahren, startete die Facebook-Nutzerin nun einen Aufruf an alle Tierbesitzer im betroffenen Duisburger Stadtteil Rahm.

Auch andere Tier-Fans zeigen sich besorgt. „Wie furchtbar, armer Kerl“, schreibt dort jemand. Es bleibt zu hoffen, dass sich der Kater so schnell wie möglich erholt. (neb)