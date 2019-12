Duisburg: Junge Mutter (26) weiter vermisst – Polizei hat Hinweise

Duisburg. Eine Frau aus Duisburg hat angegeben, bei einer Freundin übernachten zu wollen. Seitdem ist sie verschwunden.

Seit mehr als einem Monat weiß Niemand, wo Mine O. ist. Sie hatte am Samstagabend, 7. September, ihrem Mann, Ercan (28), in Duisburg gesagt, dass sie bei einer Freundin übernachten werde. Doch wie die Polizei später herausfand, lebt diese Freundin seit mehreren Monaten nicht mehr in Deutschland.

Frau aus Duisburg vermisst

Seit ihrem Verschwinden hat sich Mine O. weder bei Freunden noch ihrer Familie gemeldet.

Einige Hinweise eingegangen

Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch gegenüber DER WESTEN sagte, gebe es nun einige Hinweise. Eine „heiße Spur“ habe die Polizei bisher allerdings nicht.

Suche geht weiter

Währenddessen ist auch die ausländische Polizei im Schengenraum alarmiert. Sollte Mine O. dort in irgendeinen polizeilichen Zusammenhang kommen, werden die Polizisten vor Ort über ihre Vermisstensuche informiert.

Polizei hofft auf Hilfe durch Zeugen

Du kennst sie oder hast sie seit dem 7. September gesehen? Dann melde dich bitte bei der Polizei Duisburg unter 0203/2800 oder bei jeder anderen Dienststelle der Polizei. (fb)