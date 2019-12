Duisburg: Intel macht Standort dicht – Hunderte Jobs fallen weg

Duisburg: Intel schließt seinen Standort in Duisburg. Davon sind rund 200 Angestellte betroffen.

Duisburg. Lange war es reine Spekulation, jetzt ist die Sorge vieler Mitarbeiter Realität geworden: Intel schließt seinen Standort in Duisburg.

Wie „heise online“ berichtet, verlieren in Duisburg rund 200 Angestellte durch den drastischen Schritt des Chip-Herstellers ihre Jobs. Auch in Nürnberg schließt Intel einen Standort, dort seien sogar rund 250 Entwickler betroffen.

Grund für die Schließung der Standorte ist ein Deal von Intel mit Apple. Intel entwickelte in Duisburg und Nürnberg Hard- und Software für Smartphones her – und hat diese Abteilung samt Patente nun an den iPhone-Hersteller verkauft.

Doch was passiert nun mit den 200 Intel-Mitarbeitern in Duisburg? Apple soll einigen der hochspezialisierten Entwickler einen Wechsel nach München vorgeschlagen haben, doch aufgrund der Entfernung lehnten viele ab. Für sie bleibt jetzt nur noch die Möglichkeit, sich als Quereinsteiger bei anderen Unternehmen zu bewerben.

Gegenüber „heise online“ meldete sich ein Sprecher von Intel: „Wir bemühen uns, alle betroffenen Mitarbeiter mit Würde und Respekt zu behandeln. Wir haben betroffenen Mitarbeitern interne und externe Unterstützung bei der Stellenvermittlung und Abfindungen geboten.“