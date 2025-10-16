Keine Hundesteuer mehr? Stadt Duisburg mit wichtigem Vorstoß

Duisburg setzt ein Zeichen für Inklusion: Ab sofort sind anerkannte Assistenzhunde von der Hundesteuer befreit. Mit diesem Beschluss möchte die Stadt Menschen mit Behinderungen im Alltag spürbar entlasten und ihnen mehr Unterstützung bieten.

Wie der Antrag funktioniert, erfährst du hier.

Steuerbefreiung für Assistenzhunde in Duisburg

Die Stadt Duisburg hat eine wegweisende Entscheidung getroffen: Der Rat hat beschlossen, anerkannte Assistenzhunde rückwirkend zum 1. Oktober 2025 von der Hundesteuer zu befreien. Betroffene können nun einen entsprechenden Antrag stellen, um von dieser Erleichterung zu profitieren. Ziel ist es, Menschen mit Behinderungen mehr Unterstützung im Alltag zu bieten.

++ Auch spannend: Kreisliga-Kick in Duisburg eskaliert! Zuschauer stürmen Platz und prügeln los ++

Jens Jordan, Inklusionsbeauftragter der Stadt Duisburg: „Menschen mit nicht-sichtbaren Behinderungen, die einen Assistenzhund als medizinisches Hilfsmittel verwenden, sind ab sofort von der Hundesteuer befreit.“ Dies gilt für Assistenzhunde, die nachweislich lebenswichtige Aufgaben erfüllen, etwa bei Autismus, Epilepsie, Gehörlosigkeit oder Diabetes.

Duisburg setzt ein klares Zeichen für Inklusion

Assistenzhunde werden als medizinische Hilfsmittel anerkannt und genießen spezielle Zutrittsrechte. Sie dürfen Orte betreten, die für andere Tiere tabu sind. Mit Führgeschirr und Kenndecke sind sie klar zu erkennen. Bereits seit 2024 beteiligt sich Duisburg an der Kampagne „Assistenzhund willkommen“ und garantiert diesen Hunden Zugang zu allen öffentlich zugänglichen Gebäuden.

Alle Bürgerinnen und Bürger, die von der Steuerbefreiung profitieren möchten, können ihren Antrag über das Amt für Rechnungswesen und Steuern stellen. Dafür reicht eine E-Mail an steuerveranlagung@stadt-duisburg.de. Die Neuerung zeigt, wie Duisburg einmal mehr Menschen mit Behinderungen eine echte Unterstützung bietet.

Mehr News aus Duisburg:

Assistenzhunde übernehmen oft lebensrettende Aufgaben und helfen, den Alltag für Menschen mit Einschränkungen sicherer zu machen. Die Hundesteuerbefreiung ist ein weiterer Schritt, um die Rechte und Möglichkeiten dieser Menschen zu stärken. Duisburg setzt hier ein wichtiges Zeichen für mehr Gleichberechtigung und Inklusion.