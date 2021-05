In Duisburg wurde eine Polizistin böse angegriffen. (Symbolbild)

Duisburg: Mann schlägt Polizistin krankenhausreif – weil er diese Corona-Regel nicht beachten will

Unfassbare Szenen in Duisburg!

Am Samstagnachmittag (22. Mai) ging ein 31-jähriger in einem Supermarkt auf der Kaiserswerther Straße in Huckingen im Süden von Duisburg einkaufen. Im Ladenlokal wurde er von Mitarbeitern darauf aufmerksam gemacht, er möge doch bitte einen Einkaufswagen nutzen.

Duisburg: Mann will Einkaufswagen nicht nutzen

Die Regel zur verpflichtenden Nutzung eines Einkaufswagens oder Korbes gilt in Corona-Zeiten in vielen Supermärkten. Auf diese Weise können die Märkte sehr leicht nachhalten, wie viele Menschen sich in den Geschäften befinden. Dadurch wird vermieden, dass sich zu viele Kunden gleichzeitig in den Lokalen aufhalten.

Der 31-Jährige weigerte sich jedoch, einen Einkaufswagen zu nutzen. Stattdessen stopfte er seine Einkäufe in seinen Rucksack, warf an der Kasse hektisch ein paar Geldscheine in Richtung der Kassiererin und ergriff die Flucht.

Duisburger verletzt Supermarkt-Mitarbeiter und Polizistin

Ein 55-jähriger Mitarbeiter des Supermarktes rannte dem 31-Jährigen hinterher. Der Kunde stoppte den Mitarbeiter jedoch durch einen Schlag gegen den Kopf.

Umgehend hatten die anderen Mitarbeiter des Marktes die Duisburger Polizei verständigt. An der Kreuzung Kaiserswerther Straße / Albert-Schweizer-Straße wollte eine Polizistin den Kunden stoppen. Doch auch die 20-Jährige wurde von dem Duisburger gewaltsam zu Boden gestoßen. Auch ihr schlug der 31-Jährige gegen den Kopf – so heftig, dass die Polizistin anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Erst als drei weitere Beamte hinzukamen, konnten die Polizisten den Duisburger stoppen. Sie brachten den 31-Jährigen sofort in Gewahrsam. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt.

Lauter Knall in Duissern

Im Stadtteil Duissern im Westen von Duisburg war es in der Nacht zu Sonntag derweil zu spektakulären Szenen gekommen. Gegen 2.40 Uhr hatten Anwohner der Prinzenstraße einen lauten Knall gehört. Als sie auf die Straße blickten, sahen sie dort einen brennenden Opel.

Sofort wurden Feuerwehr und Polizei verständigt. Während die Feuerwehrleute den Brand löschten, begann die Kriminalpolizei mit ihren Ermittlungen. Nach ersten Erkenntnissen deutet vieles auf eine vorsätzliche Brandstiftung hin. (dhe)