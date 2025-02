Duisburg: Supermarkt-Hammer am Hauptbahnhof? Gerüchte-Küche brodelt

Dem ein oder anderen Pendler in Duisburg wird es sicher schon aufgefallen sein. Im Gebäude des Hauptbahnhofes am Portsmouth-Platz ist plötzlich ein Platz frei!

Bis zum Oktober 2024 war direkt in der Eingangshalle die „Merkur-Spielothek“ untergebracht, jetzt klafft zwischen dem Blumenladen Große-Kock und Starbucks eine große Lücke. Vielen Duisburgern fehlt noch ein Supermarkt in dem Bahnhof, wie es zum Beispiel in Essen der Fall ist. Wird dieser Wunsch jetzt endlich erfüllt?

Duisburg: Bekommt der Hauptbahnhof endlich einen Supermarkt?

Laut der Deutschen Bahn sind viele Hauptbahnhöfe in Deutschland nicht nur Orte, an denen die Züge abfahren und ankommen, sondern auch sogenannte „Einkaufsbahnhöfe“. Reisende können hier also auch diverse Einkäufe erledigen und Produkte kaufen. Auch am Bahnhof in Duisburg gibt es Gastronomie- und Einzelhandelsangebote – ein klassischer Supermarkt wie Aldi, Lidl oder Rewe fehlt allerdings bisher.

Gerüchten zufolge soll sich das schon bald ändern. Nachdem die „Merkur-Spielothek“ nach 17 Jahren am Bahnhof seit Oktober 2024 Geschichte ist, gibt es eine große Leerfläche im Eingangsbereich. Gegenüber der „Westdeutschen Allgemeinen Zeitung“ (WAZ) sind sich einige Verkäufer vor Ort sicher: „Dort zieht ein Lidl-Markt ein.“

Duisburg: Deutsche Bahn bezieht Stellung

Klar ist: Die Fläche ist längst wieder vermietet. Auf Anfrage von DER WESTEN erklärte ein Bahnsprecher: „Wir können bestätigen, dass die entsprechende Fläche inzwischen neu vermietet ist. Allerdings sind noch Umbauarbeiten notwendig. Weitere Informationen geben wir bzw. der Mieter in den kommenden Wochen bekannt.“

Betrachtet man das Filialnetz von Lidl und Aldi in der Innenstadt von Duisburg, würde eine Filiale der Schwarz-Gruppe mehr Sinn machen. Zwar ist Lidl im Zentrum der Stadt zwei Mal vertreten (in Neudorf und in Hochfeld), direkt in der Fußgängerzone im Forum befindet sich aber ein Aldi.

Die nächsten Wochen werden zeigen, worüber sich die Pendler in Duisburg freuen dürfen.