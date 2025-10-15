Durchbruch am Duisburger Hauptbahnhof – Anwohner haben klare Meinung

Was, schon Halbzeit in Duisburg? Seit drei Jahren befindet sich der Hauptbahnhof der Stadt im Umbau. Lange war er als einer der hässlichsten Bahnhöfe Deutschlands verschrien. Besonders kultig: die Panzertape-Streifen, die die Fensterscheiben des Daches zusammenhielten.

Doch aus Alt mach neu und aus behelfsmäßig professionell. In insgesamt sechs Jahren soll der Duisburger Hauptbahnhof komplett umgestaltet werden. Wie sieht es nun nach der Hälfte der Zeit aus und was sagen Reisende und Duisburger dazu?

3 Jahre Bauarbeiten am Duisburg Hbf

„Halbzeit am Duisburger Hauptbahnhof!“, freut sich die Stadt auf Facebook. „Seit drei Jahren wird hier gebaut – und das zwischenzeitige Ergebnis kann sich sehen lassen: Vier von sechs Bahnsteigen sind fertig, das neue Hallendach wächst und bringt mehr Licht in die Gleishalle“, gibt sie den Zwischenstand durch.

Ein weiterer Meilenstein wurde erst am Montag (13. Oktober) erreicht: Die modernisierten Bahnsteige 3 und 4 wurden in Betrieb genommen. „Bis 2028 wird weiter gewerkelt, damit ihr künftig noch komfortabler, heller und moderner unterwegs seid – und der Hauptbahnhof Duisburg zum Aushängeschild unserer Stadt wird.“ Jetzt will die Stadt nur noch eines wissen: „Was sagt ihr zum neuen Look?“

„Repräsentatives Aushängeschild für Duisburg“

Der kommt tatsächlich überwiegend gut an. 500 Likes und um die 80 Kommentare (Stand 15. Oktober) erhält der Beitrag – darunter wie immer etwas Gemecker, aber auch viele positive Stimmen.

So springt ein Nutzer gleich in die Bresche: „Abgesehen davon, dass es ein repräsentatives Aushängeschild für Duisburg ist, möchte ich mal erwähnen, dass ich noch nie eine Baustelle gesehen habe, auf der es so voran geht! Man sieht jeden Tag den Fortschritt, die Arbeiter ackern alle ständig! Wer da noch was zu meckern hat, hat selbst ein Problem! Ich freue mich über und auf den neuen Bahnhof!“

„Bitte weiter investieren!“

Für seinen Kommentar erhält der Nutzer viel Zustimmung. „Sieht echt super klasse aus, Duisburg läuft bei dir“, „Wenn jetzt die Innenstadt noch attraktiver werden würde, wäre es genial.“, „Bitte weiter investieren, damit Duisburg nicht weiter den Anschluss verliert! Rheinpark, Sechs Seen Wedau und weitere Projekte lassen hoffen!“, reagieren andere.

Viele finden sechs Jahre zu lang und geben zu bedenken, dass es auch nach dem Umbau sicherlich noch Zugverspätungen und -Ausfälle geben wird und dadurch nicht alles besser werde. Darüber hinaus haben sie noch weitere Wünsche: die Fassade am Haupteingang „aufhübschen“, den „dunklen“ Tunnel zu den Gleisen etwas erhellen oder auch das Parkhaus renovieren.