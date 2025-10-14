Lidl-Hammer am Duisburger Hbf! Jetzt ist es offiziell

Der Hauptbahnhof Duisburg ist seit Monaten eine Großbaustelle. Der zentrale Bahnhof in Ruhrpott wird modernisiert und ausgebaut, die Arbeiten sollen bis mindestens 2028 andauern. Unter anderem wird die Gleishalle mit neuer Dachkonstruktion ausgestattet.

Doch auch darüber hinaus können sich alle Reisende in Zukunft freuen: Denn Lidl macht Nägel mit Köpfen. Die Discounter-Kette wird eine Filiale im Duisburger Hauptbahnhof beziehen.

Lidl kommt in den Duisburger Hauptbahnhof

Über die einzelnen Läden im Hauptbahnhof Duisburg herrscht schon seit langem großer Ärger. Vor allem ein Blumengeschäft steht dabei im Fokus. Doch nun kann die Deutsche Bahn einen echten Coup feiern: Mit Lidl kommt eine führende Lebensmittelkette in den Bahnhof.

Lange ist darüber spekuliert und diskutiert worden, doch nun sollen die Pläne laut „Radio Duisburg“ konkret sein. Im nächsten Jahr könnte Lidl schon eine weitere Filiale in Duisburg beziehen. Damit würde die Umgestaltung des Bahnhofgebäudes weiter voranschreiten.

Bis die Filiale jedoch tatsächlich in Angriff genommen werden kann, könnte es noch ein wenig dauern. Grund dafür ist eine im Raum stehende Klage, die die Deutsche Bahn mit Blick auf den Standort Duisburg derzeit beschäftigt.

Große-Kock stellt sich quer

Schon im Februar hatte die Deutsche Bahn dem Blumengeschäft Große-Kock gekündigt. Seither herrschen zwischen beiden Parteien verhärtete Fronten. Denn Große-Kock möchte den Laden nicht räumen. Der Inhaber denkt bisher nicht daran, den Laden zu räumen.

Über die Räumungsklage wird das Landgericht im Dezember verhandeln. Bei einem Urteil zugunsten der Bahn könnte eine Räumung des Blumenladens auch mithilfe der Polizei durchgesetzt werden. Die Eröffnung der neuen Lidl-Filiale im Hauptbahnhof Duisburg würde dann im kommenden Frühjahr 2026 stattfinden können.