Duisburg Hauptbahnhof: Mann zofft sich mit 27-Jährigen – als er die Rolltreppe verlässt, passiert grausames

Am Duisburger Hauptbahnhof eskaliert ein Streit auf grausame Art und Weise! (Symbolfoto)

Duisburg/Düsseldorf. Was für ein Gewaltausbruch in Duisburg!

Am Hauptbahnhof Duisburg ist ein verbaler Streit völlig eskaliert, ist damit ausgeartet, dass ein Mann (27) einem anderen brühend heißen Kaffee ins Gesicht geschüttet hat.

Duisburg Hauptbahnhof: Mann reagiert auf Corona-Hinweis mit Drohung

Der 27-Jährige hat sich am Mittwochmorgen laut Polizei auf der Rolltreppe runter in die Halle des Hauptbahnhofs Duisburg an einen 30-Jährigen vorbeigedränelt. Dieser hatte den Drängler darum gebeten, den Mindestabstand aufgrund von Corona einzuhalten.

Doch der Drängler ist da schon ausgetickt, hat seinen Kontrahenten nur beleidigt und gesagt, dass er unten auf ihn warten würde.

Kontrahenten Kaffee ins Gesicht geschüttet

Als das spätere Opfer dann am Ende der Rolltreppe am Täter vorbeigegangen ist, hat er grausam reagiert – und ihm heißen Kaffee ins Gesicht geschüttet, um dann zu fliehen!

Das Opfer ist hinterher gelaufen, konnte noch sehen, wie der Täter in den Regionalexpress in Richtung Düsseldorf gestiegen war. Danach ist er zur Bundespolizei gegangen, hat den Täter angezeigt. Seine Verbrühung wolle er sich von einem Arzt attestieren lassen.

Am Düsseldorfer Hauptbahnhof haben Bundespolizisten den Täter erkennen und schnappen können. (Symbolfoto) Foto: imago images / Jürgen Ritter

Täter in Düsseldorf geschnappt

Nach dem Täter ist gefahndet worden, zunächst ohne Erfolg. Am Donnerstagmorgen dann haben Bundespolizisten erneut Ausschau nach dem Täter gehalten. Treffer! Im Hauptbahnhof Düsseldorf konnte er ohne Zweifel erkannt und identifiziert werden.

Gegen ihn wird jetzt wegen Beleidigung und gefährlicher Körperverletzung ermittelt. (mg)