Duisburg. Kunst liegt ja meistens im Auge des Betrachters. So auch in Duisburg. Dort wird am Bahnhofsvorplatz gerade fleißig weiter gebaut. Hier steht jetzt eine mehr als menschengroße Skulptur.

Das neue Wahrzeichen für Duisburg wird eine große Version des Hashtags #DU. Doch nicht alle Duisburger können sich damit anfreunden.

Duisburg: Neues Wahrzeichen am Hauptbahnhof?

2,15 Meter hoch ist die neue Hashtag-Skulptur und 100 Prozent Made in Duisburg. Sowohl die Materialien als auch das Design stammen aus der Pott-Stadt. Seit Kurzem ziert das 20 Meter lange blaue Gebilde den Portsmouthplatz am Hauptbahnhof Duisburg.

-------------------------------------

Das ist die Stadt Duisburg:

frühste schriftliche Erwähnung im Jahr 883

fünftgrößte Stadt in NRW, besteht aus sieben Stadtbezirken

hat rund 498.686 Einwohner (Stand: Dezember 2019)

Duisburger Hafen gilt als größter Binnenhafen der Welt

fast ein Drittel des in Deutschland erzeugten Roheisens stammen aus den acht Duisburger Hochöfen

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Landschaftspark Duisburg-Nord, Tiger & Turtle – Magic Mountain, Sechs-Seen-Platte

Oberbürgermeister ist Sören Link (SPD)

-------------------------------------

Doch da kommt noch mehr! Die Stadt plant eine Fortsetzung des Schriftzuges. Darüber wird jetzt auf Facebook heiß diskutiert.

Duisburg erhält neues Wahrzeichen – Bürger können es nicht glauben: „Maximal peinlich“ Foto: imago/Hans Blossey

Duisburg: Bürger sind empört – „Geld für wichtigeres ausgeben“

In einem Facebook-Post präsentiert die Stadt stolz die neue Skulptur am Bahnhofsvorplatz. Auf dem Bild sind auch Oberbürgermeister Sören Link und Uwe Kluge (Geschäftsführer) sowie Kai U. Homann (Geschäftsbereichsleiter Tourismus & Stadtmarketing) des Duisburger Kontos zu sehen. Doch im Gegensatz zu ihnen, stehen nicht alle Duisburger hinter (beziehungsweise vor) dem neuen Wahrzeichen.

Viele Facebook-User reagieren wütend auf den Post der Stadt. „Man sollte vielleicht Geld für wichtigeres ausgeben. Im Normalfall renoviere ich erst und dann hänge ich Bilder auf!!“. Viele finden auch die Skulptur nicht schön: „Ich dachte, Duisburg kann nicht noch hässlicher werden“. In den Kommentaren wird auch über die Fortsetzung des geplanten Schriftzugs gerätselt. Einige scherzen, es könnte eine Zeile aus einem Lied der deutschen Band Rammstein werden: #DU hasst mich.

-------------------------------------

-------------------------------------

Es gibt jedoch auch positive Stimmen in den Kommentaren. Einige finden die Skulptur sehr schön und hoffen, dass so die Attraktivität der Stadt gesteigert wird. Doch die allgemeine Stimmung ist eindeutig: „Wie wäre es denn mal den DU-Hauptbahnhof zu verschönern“? Und nicht den Platz davor. (mbo)

