Sorge vor Halloween-Eskalation! Polizei Duisburg greift zu drastischen Mitteln

Halloween-Fans in Duisburg sollen feiern – aber bitte friedlich. Damit dabei alles sicher bleibt, rüstet die Polizei rund um die Pauluskirche ordentlich auf und setzt auf modernste Technik: mobile Videobeobachtung!



Das System läuft von Donnerstag, 30. Oktober, 18 Uhr bis Sonntag, 2. November, 10 Uhr, und soll dafür sorgen, dass sich Randalierer lieber zweimal überlegen, ob sie aus der Reihe tanzen.

Duisburg unter strenger Kontrolle

Starke Worte von Polizeipräsident Alexander Dierselhuis: „An Halloween hat niemand einen Freifahrtschein, um Straftaten zu begehen. Unsere Gesetze gelten auch an Halloween.“ Klartext, wie man ihn hören will. Und damit diese Mission gelingt, setzt die Duisburger Polizei auf eine Mischung aus präsenten und zivilen Einsatzkräften sowie den Kameras. Ziel? Straftaten verhindern, bevor sie überhaupt passieren. Darunter fallen vor allem Gewaltdelikte, Vandalismus und illegale Feuerwerksaktionen – alles, was das Fest vermiesen könnte.

Doch das ist keine Premiere im Stadtgebiet: Schon beim letzten Jahreswechsel hat die mobile Kamera am selben Ort für Sicherheit gesorgt. Die Bilanz? Makellos! Kein einziger Vorfall wurde in dem überwachten Bereich registriert. Erfahrungen, auf die die Beamten auch an Halloween setzen.

So arbeitet die Polizei in Duisburg

Die Bilder aus der Videoüberwachung landen direkt in der Leitstelle der Polizei, wo speziell geschultes Personal sie überprüft. Um Datenschutz müssen sich die Feiernden übrigens keine Sorgen machen: Bereiche wie Wohnungen oder Arztpraxen werden vorab verpixelt oder geschwärzt. Und falls doch mal Aufzeichnungen nötig werden – etwa zur Beweisaufnahme – werden sie nach zwei Wochen gelöscht, es sei denn, sie werden für Strafverfahren benötigt.

Die Technik klingt fast nach Hightech-Spionage: Ein Anhänger mit einem Teleskop-Kamerasystem überwacht das Areal. Außerdem sind zwei weitere Kameras dafür da, Manipulationen oder Zerstörungen am Anhänger selbst zu verhindern. Dass das Ganze gesetzlich abgesichert ist, darauf verweist die Polizeibehörde ausdrücklich: Basis für die Maßnahme bildet Paragraph 15a des Polizeigesetzes NRW. Wer also rund um die Pauluskirche unterwegs ist, wird auf Schilder stoßen, die über die Videoüberwachung informieren.

Sicher feiern in Duisburg – die Polizei macht’s möglich. Bleibt nur zu hoffen, dass die Anhängerkameras ihren bewährten Erfolg erneut unter Beweis stellen können und dieser Halloween für alle ein friedlicher Spaß wird. Also: Maske auf, aber schön brav bleiben!