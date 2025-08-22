Gruseliger Fund in einem Duisburger Hafen – Mann wird tot in Schiffsluke entdeckt

Die Stadt Duisburg liegt direkt an der Mündung der Ruhr in den Rhein. Bei so viel Wasser verfügt die Stadt natürlich auch über verschiedene Häfen. Neben den Ruhrorter Häfen sowie dem Nordhafen und dem Südhafen Walsum gibt es in Duisburg auch den Werkshafen Schwelgern. Er gehört zu den größten privaten Kohle- und Hüttenhäfen der Stadt und liegt nördlich der Ruhr.

Hier hat ein Schiffsführer jetzt eine gruselige Entdeckung gemacht: In der Nacht zu Freitag (22. August) fand er gegen 3.45 Uhr eine Leiche in einer Luke unter Deck des Schiffes. Was ist nur passiert?

Mann wird tot in einer Schiffsluke in Duisburg entdeckt – war es ein Arbeitsunfall?

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (22. August) ist es im Duisburger Hafen Schwelgern womöglich zu einem tödlichen Arbeitsunfall gekommen. Auf einem Koppelverband (das ist eine Kombination aus Gütermotorschiff und Güterschubleichter) entdeckte ein Schiffsführer eine Leiche. Der 42-jährige Steuermann lag leblos in einer Luke unter Deck. Zuvor habe der Mann auf dem niederländischen Schiff Manövrierarbeiten und einen Kopplungsvorgang durchgeführt, heißt es in einem Bericht der Polizei Duisburg.

Sofort wurde der Notruf getätigt. Doch der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Auch die durchgeführten Reanimationsmaßnahmen blieben leider erfolglos.

Die Polizei nimmt die Ermittlungen in dem Fall auf

Neben dem Notarzt waren auch Einsatzkräfte der Wasserschutzpolizei und der Rettungsdienst der Werksfeuerwehr im Einsatz, wie die Polizei Duisburg berichtet.

Die Ermittlungen, wie es zu dem Tod des 42-Jährigen gekommen ist, hat das Zentrale Kriminalkommissariat der WSP (ZKK) aufgenommen. Die Berufsgenossenschaft wurde ebenfalls informiert.

