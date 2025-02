Beliebte Kette kommt nach Duisburg – im Ruhrgebiet ist sie keine Unbekannte

Tolle Nachrichten für Duisburger! In Essen gibt es bereits eine Filiale, in Bochum und Dortmund ebenfalls – und bald auch in Duisburg. Es geht um eine der erfolgreichsten Supermarktketten Deutschlands, die noch in diesem Jahr auf der Königsstraße ihr Geschäft eröffnen wird.

Doch es geht weder um Rewe, Edeka noch um Kaufland. Hier in der Innenstadt von Duisburg wirst du Lebensmittel und Nonfood-Artikel bekommen, die woanders vergeblich suchst. Wie die „WAZ“ berichtet, können sich die Duisburger über 5.000 verschiedene Produkte freuen.

Duisburg bekommt „Go Asia“-Filiale

Von Mochi bis Litschi, von Melonpan bis Seetang – an der Königstraße werden Fans der asiatischen Küche noch in diesem Jahr auf ihre Kosten kommen. Denn hier zieht die erfolgreiche Supermarktkette „Go Asia“ ein.

Online sind aktuell noch Stellenausschreibungen für die Filiale zu finden, dort wird von einer Eröffnung in 2025 gesprochen (Stand 2024). Doch die „WAZ“ hat erfahren, dass es konkret im Sommer soweit sein könnte. Dann zieht das Geschäft, was unter anderem auch im Hauptbahnhof Essen (unten im U-Bahnhof) zu finden ist, in die ehemalige Tedi-Filiale der Hausnummern 68 bis 70.

Duisburg: Asia-Supermarkt statt Tedi

Auf 450 Quadratmetern werden Kunden dann um die 5.000 Produkte aus Japan, Vietnam und Co. finden. Ganz besonders dürften sie sich für das Trendprodukt „Buldak“ interessieren. Die Fertignudeln sind vor allem für ihre teils extremen Schärfegrade bekannt. Neben Fertiggerichten, herzhaften und süßen Snacks, tiefgefrorenen Meerestieren oder Teigtaschen, Gewürzen, Soßen oder Getränken gibt es aber auch eine Auswahl an frischen Lebensmitteln.

Gemüse, Pilze, Salat, Früchte und sogar frisches Gebäck laden dazu ein, die asiatische Küche auszuprobieren und auch einmal selbst den Wok zu schwenken. Küchenutensilien gibt es dort zudem auch. Zudem ist das neue Geschäft nur wenige Meter vom Hauptbahnhof entfernt. Noch mehr über das Sortiment und die Geschichte des Unternehmens kannst du im Artikel der „WAZ“ nachlesen.