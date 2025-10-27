Pferde-Schicksal in Duisburg rührt zu Tränen – tödliche Krankheit ausgebrochen

Es erinnert beinahe an einen kleinen Wendy-Traum: Weite Wiesen und Pferde, die in Freiheit galoppieren, ohne jeden Tag zahlreiche Kinder auf ihren Rücken transportieren zu müssen. Doch hinter diesen glücklichen Pferdewiehern stecken oft schreckliche Schicksale: Vernachlässigung, Inzucht oder auch schlicht Überforderung der Besitzer.

Auch Eisprinz lebt mit seinen stolzen 34 Jahren auf dem Gnadenhof und der Jugendfarm in Duisburg. Doch nicht immer ging es ihm so gut: Er musste isoliert werden. Er kämpfte gegen eine schlimme Krankheit.

Hengst Eisprinz in Duisburg – er litt an einer schlimmen Krankheit

Auf dem liebevoll geführten Gnadenhof mitten in Duisburg bekommen Tiere eine zweite Chance. Egal ob alt, krank oder abgeschoben – hier zählt nicht das perfekte Fell oder die beste Gesundheit, sondern das Herz. Kein Wunder, dass mittlerweile auf den beiden Höfen in der Ruhrpott-Stadt nicht nur Esel, Hühner, Tauben, Enten, sondern auch zahlreiche Pferde und Ponys leben. Der weiße Schimmel Eisprinz (34) war mit einer der Ersten, wie uns schnell verraten wurde.

„Der kam aus einem privaten Haushalt“, erzählt Renate Zolopa, Hofleiterin des Gnadenhof und Jugendfarm gegenüber DER WESTEN. Finanziell habe man ihn dort einfach nicht mehr halten können. Nun lebt er glücklich und galoppiert über die zahlreichen grünen Wiesen direkt unterhalb der Solidaritätsbrücke in Duisburg. Doch so unbeschwert wie heute war es nicht immer. Denn Eisprinz war schwer krank – die Druse hatte ihn fest im Griff.

Tierarzt musste anrücken – der Eiter musste weg

Genau das ist eine hochansteckende Krankheit bei Pferden. Um genauer zu sein: Es ist ein bakterieller Infekt, der sich besonders auf die oberen Atemwege legt und dabei starke Entzündungen verursacht. Gerade die Lymphknoten im Hals- und Kehlbereich schwellen extrem an, es entstehen eitrige Herde, die nicht nur Schmerzen, sondern sogar Atemnot auslösen können.

„Eisprinz hat’s da richtig schlimm erwischt“, erinnern sich die Helfer:innen auf dem Hof. Die Lymphknoten seien so stark angeschwollen gewesen, dass sie „wie Rieseneier hier so hingen“. Am Ende musste der Tierarzt die Abszesse sogar öffnen – der Eiter musste raus.

Schimmel Eisprinz (34) lebt auf dem Gnadenhof und Jugendfarm in Duisburg. Foto: Ann-Kathrin Ullrich/ DER WESTEN

Die Situation war ernst. So ernst, dass gesunde und kranke Pferde sogar in getrennten Trucks untergebracht wurden. „Mit Schutzanzügen sind wir da rein“, heißt es. „Dann ausziehen, Schuhe aus – alles, damit bloß nichts übertragen wird.“ Und Eisprinz? Der kämpfte. Tagelang. „Ich sag ja: Der ist schon tausendmal totgeredet worden – und tausendmal lebt er noch.“

„14 Tage kaum was gefressen“

Renate Z. hat natürlich mitgefiebert – Tag und Nacht. Um auf Nummer sicher zu gehen, wurden auf dem Hof sogar Überwachungskameras in einzelnen Boxen installiert. „Wenn ein Tier krank ist, setzen wir gezielt eine Kamera rein, damit wir alles beobachten können“, erzählt die Hofleitung im Gespräch mit DER WESTEN weiter. Auch von zu Hause aus – per Laptop – sei man ständig auf dem Laufenden gewesen.

Eisprinz war einer der letzten, der sich wieder erholte. Ganze drei Monate dauerte es, bis es endlich bergauf ging. „Ich glaube, 14 Tage hat der wirklich kaum was gefressen“, erinnert man sich. Aber dann, ganz langsam, kam der Appetit zurück. Und mit ihm – der Lebenswille. Er kämpfte sich zurück und galoppiert heute wie eh und je über die weiten Wiesen in Duisburg.

Und heute? Heute ist der Eisprinz zwar nicht mehr der Jüngste, aber mit seinem stolzen Blick hat er längst alle Herzen auf dem Hof erobert.






