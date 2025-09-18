Anti-AfD-Front in Duisburg und Gelsenkirchen – jetzt schließen ausgerechnet sie sich zusammen

Es geht in die zweite Runde: In Duisburg (>> wir berichteten) und Gelsenkirchen (>> hier gibts mehr Infos) müssen die Wählerinnen und Wähler am 28. September erneut wählen. Denn in zwei großen Städten in NRW kommt es zur Stichwahl. Dort heißt es: AfD vs. SPD.

Doch noch bevor der große Tag näher rückt, schließen sich nun zwei große Parteien zusammen – sie wollen einander helfen und sich gegen die AfD stellen.

Stichwahl in NRW: AfD vs. SPD

Am 14. September gaben die NRW-Bürger bei der Kommunalwahl ihre Stimme ab: Sie konnten über die Zusammensetzung von Kreistagen, Stadtparlamenten, Gemeinderäten und Regionsversammlungen entscheiden. Außerdem wurden zahlreiche Bürgermeister und Landräte gewählt, darunter auch die Oberbürgermeister. Die Wahl fand in allen 427 Kommunen des Landes statt, darunter 396 Städte und Gemeinden sowie 31 Kreise.

Während es in etlichen Städten zu einem eindeutigen Ergebnis gekommen ist, kam es in zwei größeren Städten in NRW zu einer Stichwahl. Die Ergebnisse sprechen Bände: In Gelsenkirchen erhielt die SPD rund 30,36 Prozent der Stimmen, die AfD erreichte 29,92 Prozent. Der Unterschied beträgt somit nur ein halbes Prozent.

Nun kommt es zu einer Stichwahl der Oberbürgermeister-Kandidaten Andrea Henze (SPD) und Norbert Emmerich (AfD). Auch in Duisburg muss ein SPD-Kandidat (Sören Link) gegen einen AfD-Kandidaten (Carsten Groß) antreten. Somit ist klar, die fragwürdige AfD-Partei hat ordentlich an Stimmen gewonnen.

„Gemeinsam für die Demokratie“

Erneut beginnt der große Wahlkampf – zumindest zwischen den beiden Parteien. Nicht nur zahlreiche Bürger machen sich für ihren Kandidaten stark, auch die SPD und die CDU sprechen inzwischen deutliche Worte. Sie wollen sich gegen die AfD zusammenschließen und einander unterstützen. So schreiben die NRW Jusos auf Instagram, dass sich die Kandidaten und Kandidatinnen der SPD und CDU „gegen die rechtsextreme AfD“ stellen. Weiter betonen sie, dass sie „gemeinsam und geschlossen hinter den Kandidatinnen und Kandidaten der demokratischen Parteien SPD und CDU“ stehen.

Offenbar finden viele Instagram-Nutzer diesen Schritt gut. So schreibt eine Userin: „Richtig und wichtig!“. Ein anderer fügt hinzu: „Wichtiges Statement! Gemeinsam gegen Extremisten.“ Auch ein anderer meint: „Gemeinsam für die Demokratie.“

Jetzt liegt es wohl in der Hand der Bürgerinnen und Bürger in Duisburg und Gelsenkirchen, wo sie ihre Kreuzchen setzen. Es bleibt auf alle Fälle spannend …