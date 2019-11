Duisburg: Fußballer (19) kämpft gegen Krebs – seine neue Botschaft rührt zu Tränen

View this post on Instagram

Heute bin Ich wieder an dem Punkt gekommen, wo ich wieder etwas hier auf Instagram verkünden werde. Vor circa 8 Monaten hatte ich auf Instagram verkündet, das ich an Leberkrebs leide. Ich erinnere mich immernoch an den Tag als wäre es gestern. Damals hatte ich den Text mit Trauertränen geschrieben aber heute schreibe ich den Text mit Freudetränen. Nach meiner ersten Op am 30.01.2019 stellte sich fest das ich Leberkrebs habe. Mein Tumor wurde während der Op entfernt. Mein Tumor war krasse 2,5 kg schwer. 3 Wochen später, habe ich meine erste Chemotherapie bekommen. Insgesamt habe ich 6 Chemotherapien bekommen. Als ich die Angst von meinen Eltern in den Augen gesehen habe, wurde mir zur 100% klar das ich diesen Kampf annehmen muss und werde. Das alles mit 18 Jahren. Anfangs war alles so schnell es fiel mir sehr schwer. Aber mir war langsam langsam klar, das ich mich gewöhnen muss und anfangen muss zu kämpfen. Ich habe die kraft von meiner Familie und Freunden gespürt und das gab mir doppelt so viel Kraft. Die Tage alleine im Krankenhaus, kann ich garnicht beschreiben. Diese Schmerzen die ich nicht kannte, alles unbeschreiblich. Eins muss ich los werden, ich habe keine Sekunde daran gezweifelt das ich diesen Kampf verlieren werde. Ich habe nicht nur für mich den Krebs besiegt, sondern für alle die leider Gottes wegen Krebs von uns gegangen sind. Endlich kann ich es los werden!! Ich, Emre Yildiz mittlerweile 19 Jahre habe den Krebs BESIEGT ❗️❗️❗️ COK SÜKÜR 🤲❤️#krebsbleibtnureintier#verliereniemalsdeinlächeln#fuckcancer#stolzaufmich#cancerfighter