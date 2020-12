Duisburg: Wirtin leidet unter dem Lockdown, dann passiert ihr auch noch DAS

Duisburg. „Existenzängste, wirtschaftliche Probleme“ und die Ungewissheit, wie es weitergeht: Die Wirtin Selma Bulut leidet unter dem Lockdown. Denn ihr „Brauhaus Mattlerhof“ in Duisburg ist wegen des zweiten Teil-Lockdowns seit Anfang November zum wiederholten Male geschlossen.

Doch als hätte sie noch nicht genug Sorgen und Rückschläge, ist der Frau jetzt auch noch etwas Anderes passiert.

Duisburg: Wirtin leidet unter Lockdown, dann passiert ihr ausgerechnet DAS

Restaurantbetreiber leiden extrem unter den Folgen der Corona-Pandemie. Sie müssen seit dem Ausbruch des Coronavirus' derzeit zum zweiten Mal eine wochenlange Schließung hinnehmen, sofern sie nicht außer Haus verkaufen. Ihre einzige Hoffnung jetzt: Ein schnelles Ende des Lockdowns und damit eine Erlaubnis, wieder Gäste zu empfangen.

So geht es auch der Wirtin Selma Bulut, die das „Brauhaus Mattlerhof“ in Duisburg führt. Doch derzeit beschäftigt die Frau noch eine andere Sorge: Sie sei nämlich beklaut worden, wie sie auf ihrer Facebook-Seite schreibt. Im Gespräch mit DER WESTEN erzählt die Frau, dass am späten Mittwochabend des 18. Novembers zwei Unbekannte Möbel aus dem Außenbereich ihres Restaurants geklaut hätten.

Gegen 22 Uhr soll ein Mann und eine Frau einen Tisch mitgenommen haben. Zehn Minuten später seien die beiden Diebe dann erneut vor ihrem Restaurant aufgetaucht und hätten einen zweiten Tisch geklaut.

Bulut fehlen die Worte für diese dreiste Tat. „Ich bin sehr sehr traurig, dass so etwas passiert“, sagt sie schockiert. Und weiter: „Es ist sehr schade, dass wir das in einer solchen Zeit erleben.“ Schließlich arbeite die Wirtin sehr hart, um ihre Gäste glücklich zu machen. Oft habe sie in den vergangenen Jahren ihr eigenes Privatleben vernachlässigt. Und: „Die beiden Schließungen bringen mich und mein Unternehmen in große wirtschaftliche Probleme. Ich kämpfe seit Monaten um mein wirtschaftliches Überleben und um die Existenz meiner Mitarbeiter und meiner Familie“, so Bulut.

Sie macht die Tat auch deshalb fassungslos, weil sie sich zum Tatzeitpunkt in ihrem geschlossenen Restaurant aufgehalten habe. „Ich hätte nur aufstehen müssen, dann hätte ich die Herrschaften gesehen“, sagt sie entsetzt.

Polizei bittet um Hinweise

Doch offenbar hielt die Anwesenheit der Wirtin die Diebe nicht von ihrem Handeln ab. Aus diesem Grund nahm die Polizei bereits die Ermittlungen auf. Gegenüber DER WESTEN bestätigte Polizeisprecherin Stefanie Bersin: „Wir suchen und ermitteln.“ So sucht die Polizei nach einem Mann und einer Frau. Sie werden so beschrieben:

Gesuchter Mann:

40 bis 50 Jahre alt

Schulterlange blonde Haare

Weiße Sportschuhe

Helle Jacke

Gesuchte Frau:

35 bis 40 Jahre alt

Lange braune Haare

Schlank

Helle Winterjacke

Schwarze Schuhe

Hinweise zu der Tat und den Tatverdächtigen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0203 2800 entgegen.

Zweiter Vorfall im Sommer

Bulut hofft indes, dass die Unbekannten schnellstmöglich ermittelt werden. Denn sie wünsche sich, dass diese nie wieder eine solche Tat begehen und: „Die sollen bestraft werden!“ Schließlich sei die Wirtin bereits zum zweiten Mal beklaut worden. Auch im August sollen Unbekannte eine Biergartengarnitur aus dem Außenbereich ihres Restaurants mitgenommen haben. Damals sei ein „komplettes Set“ verschwunden, die Täter blieben bis heute unerkannt.

Und trotzdem sind die beiden Diebstähle an ihrem Restaurant sowie die „enorme Herausforderung“ durch Corona kein Grund zur Verzweiflung. Zu der Corona-Krise sagt sie: „Da müssen wir alle durch.“ Zudem blickt sie zuversichtlich voraus und glaubt nicht an eine bevorstehende Schließung des „Brauhaus Mattlerhof“.