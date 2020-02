Duisburg: Frau will sich nur im Auto aufwärmen – dann geht alles schief

In Duisburg wollte sich eine Frau nur in ihrem Auto aufwärmen – durch eine Verkettung unglücklicher Umstände landete sie im Krankenhaus. (Symbolfoto)

Duisburg. Eine Frau in Duisburg wollte sich nur im Auto aufwärmen – stattdessen landete sie verletzt in einem Krankenhaus in Duisburg!

Duisburg: Auto rollt plötzlich rückwärts

Die Frau war mit ihrem Freund am Donnerstag an der Straße Am Eisenbahnbassin in Duisburg, als sie sich in ihrem Volvo aufwärmen wollte.

Die 46-Jährige hatte scheinbar vergessen, dass sie zuvor den Rückwärtsgang eingelegt hatte – plötzlich rollte der Wagen eine sechs Meter lange Böschung hinunter!

An dieser Böschung in Duisburg rollte der Volvo etwa sechs Meter weit nach unten. Foto: Polizei Duisburg

Duisburg: Frau von Tür mitgeschleift

Panisch sprang die Fahrerin aus dem Auto, blieb aber hängen und wurde kurzzeitig von der Autotür mitgeschleift und dabei verletzt.

Das Auto landete im Schlamm, wurde von einem Abschleppwagen geborgen und nur leicht beschädigt.

Die verletzte Frau kam ins Krankenhaus. Weil zuerst nicht klar war, ob sich noch eine Person in dem Wagen befindet, wurde ein Rettungshubschrauber angefordert, der mitten in Duisburg-Ruhrort landete.