Duisburg: Frau will in ihrem Garten Blumen pflanzen – dann wird sie beschossen

Duisburg. Das muss ein regelrechter Schock für eine Frau aus Duisburg gewesen sein! Nichtsahnend verrichtete sie ihre Gartenarbeit, als sie plötzlich beschossen wurde. Von diesem skurrilen Fall berichtet jetzt die Polizei.

Die 81-jährige Seniorin war gerade in ihrem Garten an der Rheinstraße in Duisburg über ihren Blumentopf gebeugt, als sie es zweimal laut knallen hörte. Sodann spürte sie auch einen Schmerz im rechten Oberschenkel. An der Stelle bemerkte die Frau eine kreisförmige Wunde.

Was war passiert? Sie alarmierte die Polizei. Die Beamten fanden auch sofort neben dem Blumenbeet ein Projektil und hatten einen Nachbarn (61) im Verdacht, der von seinem Balkon aus freie Sicht auf die Duisburgerin hatte.

Deshalb untersuchten die Beamten auf Antrag der Staatsanwaltschaft die Wohnung des Verdächtigen. Und siehe da! Sie fanden eine Druckluftwaffe, die zum Projektil passte. Der Mann hatte diese noch schnell unter seinem Bett versteckt.

Der 61-Jährige gab an, dass er Alkohol getrunken habe. Nicht nur das: Auch stand er unter Medikamenteneinfluss. Deshalb musste er mit zur Wache kommen, um eine Blutprobe abzugeben. Er stritt allerdings vehement ab, seine Nachbarin beschossen zu haben.

Nichtsdestotrotz kommt jetzt ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstößen gegen das Waffenrecht auf ihn zu. (js)