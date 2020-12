Duisburg: Frau vor 33 Jahren ermordet – jetzt geht die Polizei diesen Schritt

Duisburg / Kamp-Lintford. Dieser Mord beschäftigt die Polizei Duisburg schon seit mehr als 33 Jahren!

Am 10. Februar 1987 wurde die Leiche der 20-jährigen Bärbel Werner in einem Gebüsch im Bereich A57-Auffahrt in Kampf-Lintfort gefunden. Bis heute ist der Fall nicht aufgeklärt. Deshalb wendet sich die Polizei Duisburg nun an die Öffentlichkeit.

Duisburg: Nach 33 Jahren – Ungelöster Mordfall im TV

Am Mittwochabend um 20.15 Uhr wird der Mordfall in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ ungelöst thematisiert.

Das ist bisher bekannt:

Bärbel Wener verschwand gegen 2 Uhr in der Nacht auf Sonntag, den 8. Februar 1987

Sie hatte eine Gaststätte in Moers besucht und machte sich vermutlich zu Fuß auf den Heimweg nach Kamp-Lintfort

Sie starb infolge stumpfer Gewalteinwirkung gegen ihren Kopf

Die Ermittler gehen davon aus, dass Bärbel Werner zwischen der damaligen Texaco-Tankstelle auf der Kamper Straße (L 399) und der früheren Gaststätte Voss (Kamper- / Moerser Straße) auf ihren Mörder traf. Bis heute bleibt der Fall jedoch ungeklärt.

Neue Hinweise nach drei Jahrzehnten?

Von der erneuten Thematisierung des Falls bei „Aktenzeichen XY“ erhoffen sich die Ermittler auch nach mehr als drei Jahrzehnten doch noch Zeugenhinweise, die zu neuen Erkenntnissen führen könnten.

Das Kriminalkommissariat 11 nimmt sachdienliche Hinweise jederzeit unter der Rufnummer 0203/2800 entgegen. (at)