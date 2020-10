Duisburg: Frau stürzt aus dem Fenster und stirbt – der Fall gibt der Polizei Rätsel auf

Wir sagen dir, warum es sich lohnt in Duisburg zu wohnen.

am 07.10.2020 um 10:42

Duisburg. Traurige Szenen in Duisburg-Walsum. Dort ist am Dienstagabend eine 29-jährige Frau aus einem Fenster im dritten Stock gestürzt und an ihren Verletzungen gestorben. Sie hinterlässt vier Kinder.

Wie es zu dem Unglück in Duisburg kommen konnte, ist derzeit noch völlig unklar.

Duisburg: Frau stürzt aus dem Fenster und stirbt – jetzt ermittelt die Polizei

In der Wohnung der Frau seien zum Zeitpunkt des Unglücks alle vier Kinder gewesen, die nun übergangsweise in der Obhut von Freunden der Familie sind.

Ob es sich bei dem Sturz aus dem dritten Stockwerk des Hauses in der Friedrich-Ebert-Straße um einen Unglücksfall, eine Straftat oder einen Suizid handele, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Foto: WTVnews

Ein Mann soll vom Unglücksort weggebracht worden sein

Zur weiteren Klärung der Umstände nahmen die Polizisten den 31-jährigen Lebensgefährten mit zum Polizeipräsidium.

Das ist die Stadt Duisburg:

frühste schriftliche Erwähnung im Jahr 883

fünftgrößte Stadt in NRW mit rund 498.686 Einwohner (Stand: Dezember 2019)

der Duisburger Hafen gilt als größter Binnenhafen der Welt

fast ein Drittel des in Deutschland erzeugten Roheisens stammen aus den acht Duisburger Hochöfen

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Landschaftspark Duisburg-Nord, Tiger & Turtle – Magic Mountain, Sechs-Seen-Platte

Die „Bild“-Zeitung hatte zuvor berichtet, dass ein Mann von der Polizei vom Unglücksort weggebracht worden sei. Der Polizeisprecher kommentierte dies zunächst nicht. (vh/mit dpa)