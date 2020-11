Duisburg: Seniorin (101) verliert bei Wohnungsbrand alles – was dann passiert, macht sprachlos

Duisburg. Margarete S. (101) hat bei einem Wohnungsbrand vor knapp zwei Wochen alles verloren. Ihre Wohnung in Duisburg war nach dem Brand erst mal nicht mehr bewohnbar, sodass die Seniorin plötzlich ohne Dach über dem Kopf da stand.

Was dann passierte, macht sprachlos.

Duisburg: Seniorin verliert bei Wohnungsbrand alles – was dann passiert, macht sprachlos

Die 101-jährige Margarete S. war von dem einen auf den anderen Moment obdachlos, hätte in ein Heim gemusst. Doch dann passierte etwas, was sprachlos macht.

Die Altenpflegerin Andrea U. nahm die Seniorin kurzerhand bei sich zu Hause auf. „Wir sind ein Herz und eine Seele, fast wie Familie“, sagt die 57-Jährige. „Das war gar keine Frage, dass ich ihr helfe.“ Darüber berichtet der „WDR“.

Andrea U. und Margarete S. kennen sich seit 14 Jahren. Die Altenpflegerin schaut mit dem Team ihres Pflegedienstes viermal täglich bei der Seniorin vorbei. Die 101-Jährige ist dabei die älteste und längste Patientin von Andrea U. Und Platz habe die 57-Jährige auch genug in ihrer Wohnung.

Umso glücklicher ist die sehbehinderte Margarete S., dass die Altenpflegerin sie nach dem Brand ihrer Wohnung aufgenommen hat. Andrea U. erklärt indes: „Ich empfinde das eigentlich als selbstverständlich, leider gibt's das heute nicht mehr so oft.“

Altenheim keine Wahl

Die 57-Jährige entschied sich auch dazu, weil sie davon überzeugt ist, dass Margarete S. in einem Altenheim nicht lange überlebt hätte. „Wegen der Corona-Krise hätten wir sie nicht besuchen dürfen. Außerdem fehlt dort oft die Zeit für die richtige Pflege und vor allem seelische Fürsorge. Ich hätte Angst gehabt, dass sie dort schnell abbaut“, so Andrea U.

In rund drei Wochen werden die Reparaturen in der Wohnung der Seniorin voraussichtlich abgeschlossen sein. Dann wird die Seniorin zurück in ihre Wohnung ziehen können, schreibt der „WDR“. Andrea U. hat jedenfalls schon jetzt bewiesen, dass sie ein Herz für andere Menschen hat. (nk)