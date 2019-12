Duisburg: Frau bekommt Zwillinge, plötzlich stirbt ihr Mann – „Alles in einem schreit“

View this post on Instagram

Finde den Fehler! Es fühlt sich einfach falsch an. Trotz der "besten Beerdigung der Welt", die es zum Abschied für ihn werden sollte (und auch wurde), bleibt es surreal. Ein Leben ohne ihn? Wie??? Die Beisetzung war so persönlich, wie ich es mir gewünscht habe und es waren so viele Menschen da, dass ich wirklich überwältigt war und obgleich ich vorher gedacht habe, dass ich es in meiner Trauer nicht schaffen werde auf die Menschen zuzugehen, so war es mir plötzlich ein Bedürfnis den vielen Menschen zu sagen, dass es schön ist, dass sie gekommen sind; aus München, aus dem hohen Norden, aus Süddeutschland, aus Brüssel. Alle waren da und die Anwesenheit und Sympathie für Markus hat mich den ganzen Tag getragen. Doch was kommt nach der Beisetzung? Nein, einfacher wird es nicht. Was dann kommt ist die LEERE. Und sein wir mal realistisch: sie wird noch sehr lange bleiben! Die Kunst ist es, trotzdem schöne Momente zu sammeln. Momente voller Wärme und Zuversicht und der Hoffnung, dass das Leben auch angenehme Überraschungen bereit hält. Vielleicht auch die Gewissheit, dass ich nur "wachsen" kann. Was bleibt ist auch DANKBARKEIT. Dankbarkeit für die 10 besten Jahre meines Lebens und das Gefühl bis zum allerletzten Moment sehr geliebt worden zu sein. #todistdoof #witwe #trauer #trauerbewältigung #besterehemannundpapa #liebeskummer #tod #verlusteinesgeliebtenmenschen #liebebisindieunendlichkeit #trauerpfütze #zeitzurückdrehen #onlythegooddieyoung #dankbarkeit #zuversicht #hoffnung