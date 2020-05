Duisburg: Frau ausgeraubt – das Alter der Täter schockiert

Duisburg. Am Montag wurde einer 55-jährigen Frau aus Duisburg die Handtasche gestohlen.

Keine ungewöhnliche Tat. Ungewöhnlich ist allerdings das Alter des Gaunertrios: Laut der Bestohlenen handelt es sich bei den Dieben um Kinder.

Duisburg: Kinder klauen Handtasche von 55-jähriger Frau

Die 55-Jährige hat eine Freundin besuchen wollen, die an der Hochfeldstraße in Duisburg wohnt. Sie hob gerade ihren Rollator an, um in den Hauseingang zu gelangen, als sich die drei Kinder näherten.

Das Gaunertrio schubste die Frau brutal zur Seite, riss ihre rosa Handtasche vom Griff des Rollators und machte sich dann mit der Beute in Richtung des Parks an der Blücherstraße davon.

Die 55-Jährige schätzt, dass die Kinder gerade einmal zwischen acht und zehn Jahren alt waren.

------------------

Mehr Themen:

Coronavirus in NRW: Laschet mit krasser Quarantäne-Forderung ++ So dreist wird bei Soforthilfen betrogen

Duisburg: Pfleger missbraucht demenzkranke Seniorin (92) – Richter geschockt: „So etwas...“

Autokino in NRW: In diesen Städten kannst du trotz Corona die besten Filme schauen

------------------

Von den minderjährigen Dieben sowie dem Diebesgut fehlt bislang jede Spur. Die Polizei bittet daher um Hinweise auf der Bevölkerung. Hast du den dreisten Diebstahl beobachtet?

Zeugen gesucht!

Das ist zu den Tätern bekannt:

Es handelt sich um drei Kinder

sie sind etwa acht bis 10 Jahre alt

Zum Tatzeitpunkt (11. Mai, etwa 16.45 Uhr) trugen sie dunkle Kleidung

Die Tat ereignete sich an der Hochfeldstraße gegenüber der Liebfrauenstraße

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0203 2800 entgegen. (vh)