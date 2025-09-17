Beliebter Laden macht im Forum in Duisburg aus heiterem Himmel dicht – DAS ist bekannt

Der Moderiese Zara hat seine Filiale im Einkaufszentrum Forum Duisburg überraschend geschlossen. Bereits am Samstag fand der letzte Verkaufstag statt, berichtet die „WAZ„.

Einen Ausverkauf gab es nicht, stattdessen verweist die spanische Textilkette Kunden auf die Stores in Oberhausen und Essen. Bei Google ist die Filiale als „dauerhaft geschlossen“ gelistet.

Zara-Aus trifft Duisburgs Einzelhandel stark

„Der Mietvertrag ist ausgelaufen. Wir finden es sehr schade und hätten sie gerne behalten“, erklärt Center-Manager Holger Höfner. Trotz Verhandlungen mit Zara kam keine Einigung zustande. Die Beschäftigten der Filiale sollen Angebote für Jobs an anderen Standorten erhalten haben. Zara hatte die Filiale erst 2017 eröffnet.

Ein Grund für die Schließung könnte die Eröffnung eines großen Flagship-Stores im Westfield Centro Oberhausen sein. Diese Filiale ist laut Zara die größte in Deutschland. Das neue Konzept setzt auf einen Showroom-Charakter sowie technische Innovationen wie Self-Checkout-Kassen und ein automatisiertes Abholsystem für 800 Pakete, so die „WAZ„.

Neue Perspektiven für Duisburgs Forum gesucht

Die Marke Zara hatte im Forum Duisburg besonders junge Kunden angesprochen. Ihr Verlust ist ein Rückschlag für das Einkaufszentrum. Der Einzug von Zara 2017 galt damals als Zeichen für Duisburgs Attraktivität als Einzelhandelsstandort. Mehr als zehn Mieter mussten damals umziehen, um Platz für die Filiale zu schaffen.

Nach Zaras Auszug startet bereits die Suche nach einem Ersatzmieter. „Wir befinden uns in sehr guten Gesprächen“, so Center-Manager Höfner. Noch ist unklar, ob künftig ein oder zwei Verkaufsebenen genutzt werden. Eine Neueröffnung könnte nach Umbauarbeiten Anfang 2026 Realität werden, hofft das Management.

