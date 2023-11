Duisburger Feuerwehr trauert um jungen Kameraden – „Warst einer der Guten“

Große Trauer bei der Feuerwehr Duisburg. Die Einsatzkräfte erfuhren am Montag (30. Oktober) vom plötzlichen Tod eines Kameraden.

„Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, Angehörigen und Freunden“, teilte die Feuerwehr Duisburg am Dienstag mit. Der Schock in der Löschgruppe 603 Oestrum, in der Verstorbene diente, sitzt tief. Ebenso groß ist die Anteilnahme in der Ruhrgebietsstadt.

Duisburger Feuerwehr trauert: „Viel zu früh“

Es sind Abschiedsworte, die unter die Haut gehen: „In tiefer Trauer über den plötzlichen und viel zu frühen Verlust unseres Kameraden Sven“, beginnt die Feuerwehr Duisburg ihren bewegenden Post in Sozialen Medien und richtet sich direkt an die Hinterbliebenen ihres Kameraden: „Möge ihnen in dieser dunklen Stunde die nötige Kraft zuteilwerden, um dieses tragische Ereignis zu bewältigen. Es ist schwer zu begreifen, dass wir Sven im Alter von nur 38 Jahren verloren haben.“

Die letzten emotionalen Abschiedsworte gehen dann an den verstorbenen Kameraden: „Sven, du warst stets ein treuer Freund und Kamerad. Du wirst immer einen besonderen Platz in unseren Herzen und Gedanken haben!“

„Du warst einer von den Guten“

Die Botschaft über den plötzlichen Tod des Feuerwehrmanns versetzte die Kollegen in Schockstarre: „Wir sind sprachlos ob dieser traurigen Nachricht. Wir wünschen den Angehörigen und Kameraden viel Kraft und möge Sven in Frieden ruhen“, kondolieren die Kollegen der Freiwilligen Feuerwehr (Löschgruppe 750).

„Ein ganz besonderer Mensch, unser Sven. Leider viel zu früh, es war mir eine Ehre, dich gekannt zu haben.“, schreibt ein Wegbegleiter. Eine andere ergänzt: „Ruhe in Frieden Sven, es war mir eine Ehre, mit dir aufgewachsen zu sein, du warst einer der Guten.“