Explosion in Familienhaus in Duisburg ++ eine Person tot

Eine schreckliche Nacht ereignete sich am Mittwoch (12. November) in Duisburg-Homberg. Die Feuerwehr wurde gegen 23 Uhr über einen lauten Knall und Feuer in einem Wohn- und Geschäftshaus auf der Moerser Straße informiert.

Mehrere Anrufer alarmierten die Einsatzkräfte, die wenig später vor Ort eintrafen.

Duisburg: Flammen im Obergeschoss

Beim Eintreffen zeigte sich Schlimmes. Dichter Rauch quoll aus dem ersten Obergeschoss, Flammen schlugen aus den Fenstern. Es wurde vermutet, dass sich noch eine Person in der Brandwohnung befand. Feuerwehrleute starteten umgehend mit der Löschaktion und durchsuchten die Räume nach Überlebenden.

Die übrigen Hausbewohner konnten sich selbst ins Freie retten. Eine weitere Person erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Leider war für die vermutete Person in der Brandwohnung jede Hilfe zu spät. Intensive Suchmaßnahmen endeten tragisch, sie konnte nur tot gefunden werden.

Einsatz in Duisburg: 44 Kräfte vor Ort

Rund 44 Feuerwehrleute, ein Notarzt und Rettungsdienst waren im Einsatz. Die Wohnung brannte vollkommen aus und ist nicht mehr bewohnbar. Gegen 1.30 Uhr konnten die Einsatzkräfte den dramatischen Einsatz abschließen. Die Polizei hat inzwischen die Ermittlungen zur Ursache des Brandes in Duisburg aufgenommen.

Die Moerser Straße ist immer noch Schauplatz einer Tragödie. Duisburg steht unter Schock nach dieser schrecklichen Nacht.