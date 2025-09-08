Feuerwehrleute legen Brände in Duisburg – Urteil gefallen

Sie sollten eigentlich Feuer bekämpfen, stattdessen haben sie es selbst gelegt! Vier Feuerwehrleute wurden in Duisburg für Brandstiftung verurteilt. Das Landgericht verhängte Haftstrafen von bis zu drei Jahren und neun Monaten.

Die Männer zündeten im Dezember 2024 und Januar 2025 Heu- und Strohballen sowie eine Gaststätte an (mehr dazu hier >>>). Zwei jüngere Täter im Alter von 17 und 19 Jahren erhielten Bewährungsstrafen.

Duisburger Feuerwehr-Männer legen Brände – unterschiedliche Motive

Die Täter gehörten zur Freiwilligen Feuerwehr Duisburg-Rheinhausen. Die zwei älteren Verurteilten wollten die Brände selbst löschen und dabei wohl als Helden dastehen.

Die jüngeren Männer hingegen wollten offenbar nicht die Anerkennung ihrer Kollegen verlieren und als „Feiglinge“ dastehen. Immerhin wurde bei den Bränden niemand ernsthaft gefährdet. Verletzte gab es keine. Dafür hohe Sachschäden.

Auch Ehefrau vor Gericht

So brannten in Duisburg fast 1.500 Heu- und Strohballen ab. Die Sachschäden belaufen sich auf etwa 75.000 Euro. Zudem zerstörte der Brand eine leerstehende Gaststätte vollständig. Das Urteil gegen zwei Täter ist bereits rechtskräftig.

Neben den Feuerwehrleute stand die Ehefrau eines Täters vor Gericht. Das Verfahren gegen sie wurde gegen Zahlung von 4.000 Euro eingestellt. (mit AFP)

