Duisburg: Feuerwehr rettet Bewohner bei Wohnungsbrand – unfassbar, was Gaffer machen

Duisburg. Unfassbarer Vorfall in Duisburg!

Am Samstagnachmittag hat die Feuerwehr Anwohner aus ihrer brennenden Wohnung in Duisburg gerettet. Was Gaffer währenddessen machten, ist erschreckend.

Duisburg: Unglaubliche Aktion von Gaffern bei Feuerwehreinsatz

Gegen 15.10 Uhr brach in der 3. Etage eines Mehrfamilienhauses auf der Blücherstraße 92 ein Wohnungsbrand aus. Feuerwehr und Rettungskräfte eilten daraufhin zu dem Brand in Duisburg und retteten zwei leichtverletzte Personen aus der Wohnung.

Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht und dort ambulant versorgt. Währenddessen nahm die Feuerwehr die Löscharbeiten vor.

Dabei ereigneten sich unfassbare Szenen: Schaulustige bewarfen die Feuerwehrleute mit Eiern, ein Feuerwehrmann wurde dabei im Gesicht getroffen. Weil einer der Gaffer selbst einem Platzverweis nicht gefolgt war, wurde er schließlich in Polizeigewahrsam genommen.

Haus in Duisburg ist nicht mehr bewohnbar

Die Wohnung sowie das Dachgeschoss brannten vollständig aus. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer im Kinderzimmer der Wohnung aus. Die Ermittlungen zu der Brandursache dauern an.

------------------------------

------------------------------

Ruhiges Halloween in NRW

Abgesehen von den Eierwürfen durch Gaffer habe es an Halloween in Duisburg „keine nennenswerten Einsätze“ gegeben, wie die Polizei am Sonntag gegebenüber DER WESTEN mitteilte. Ähnlich war es offenbar in Essen und Dortmund. Aus Essen hieß es am Sonntagmorgen seitens der Polizei, es gebe „keine Meldungen“, in Dortmund sei es eine „unruhige, aber ganz normale Nacht“ gewesen.

------------------------------

------------------------------

Generell zog die Polizei in NRW eine positive Bilanz, wie die Deutsche Presse-Agentur meldet. So sei das Halloween allgemein ruhig gewesen. (nk)