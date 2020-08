Duisburg: Festgenommener wird im Krankenhaus behandelt – dann gerät die Situation außer Kontrolle

Eine Auseinandersetzung, die mit einer zerbrochenen Glasflasche begonnen hatte, endete in Duisburg im Krankenhaus mit einem Pistolenschuss.

Duisburg. Heftige Szenen in der Fußgängerzone an der Holtener Straße in Duisburg!

Am Montagnachmittag hat ein Mann (42) mit einer abgebrochenen Glasflasche auf einen 47-Jährigen eingestochen. Wenig später landen beide im Krankenhaus. Noch am gleichen Abend rastet der Angreifer ein weiteres Mal aus – mit schlimmen Folgen.

Duisburg: Mann sticht 47-Jährigen nieder – doch es kommt noch übler

Zeugen hatten den 42-Jährigen zunächst bei seinem ersten Angriff gegen 17 Uhr überwältigt und anschließend die Polizei gerufen. Die ebenfalls alarmierten Rettungskräfte brachten die zwei Männer in unterschiedliche Krankenhäuser.

Bei dem Opfer bestand keine Lebensgefahr, dem Tatverdächtigen entnahmen die Beamten im Klinikum eine Blutprobe. Die Polizei Duisburg hat eine Mordkommission eingerichtet und die Ermittlungen aufgenommen.

Angreifer greift erneut zur Glasflasche

Rund fünf Stunden nach dem Vorfall wütete der Tatverdächtige erneut. Gegen 21.50 Uhr soll er im Evangelischen Krankenhaus mit zwei abgebrochenen Glasflaschen auf die zwei Beamten losgegangen sein, die ihn dort bewachten.

Das Evangelische Krankenhaus in Duisburg. Foto: imago images

Im Krankenhaus fällt ein Schuss

Nach mehrfacher, erfolgloser Ansprache und dem wirkungslosen Einsatz von Reizgas soll ein 31-jähriger Polizist schließlich einen Schuss abgegeben und so den Angreifer gestoppt haben. Er wurde dabei am Bein verletzt und sofort von den Ärzten behandelt.

Das ist die Stadt Duisburg:

frühste schriftliche Erwähnung im Jahr 883

fünftgrößte Stadt in NRW, rund 498.686 Einwohner leben dort (Stand: Dezember 2019)

besteht aus sieben Stadtbezirken

Duisburger Hafen gilt als größter Binnenhafen der Welt

fast ein Drittel des in Deutschland erzeugten Roheisens stammt aus den acht Duisburger Hochöfen

Die beiden Beamten und das Krankenhauspersonal blieben bei dem Vorfall zum Glück unverletzt.

Die Polizei Duisburg hat die Ermittlungen nach dem Vorfall aus Neutralitätsgründen an die Düsseldorfer Polizei übergeben. Am Dienstag soll der Mann wegen versuchten Mordes dem Haftrichter vorgeführt werden. Wie es zu der Auseinandersetzung kam, ist derzeit unbekannt. (vh)