Duisburg: Familienvater stirbt kurz nach Geburt seiner Zwillinge – zu Weihnachten hat seine Frau zwei wichtige Botschaften

Heute ist es 3 Monate her, dass Markus joggen ging und nicht wiederkam. Heute ist es 3 Monate her, dass er gestorben ist! Als wir ungefähr 2 Jahre zusammen waren, musste er beruflich für einige Wochen nach Amerika. Nach ca. 6 Wochen ohne ihn habe ich es nicht mehr ausgehalten. Ich habe meinem Vorgesetzten klar gemacht, dass ich ganz kurzfristig Urlaub brauche um zu ihm zu fliegen. Gott sei Dank hat (nach einigem Hin und Her) mein Chef das dann auch eingesehen und so flog ich –trotz Flugangst- alleine 6 Stunden nach New York. Ich erinnere mich noch ganz genau an das unbeschreibliche Gefühl, wie ich durch die Glastür vom JFK Flughafen lief und Markus sah. Ich erinnere mich noch ganz genau, wie mein Herz überschwappte als ich ihm in die Arme fiel. Nie wieder wollte ich so lange von ihm getrennt sein. Nie wieder waren wir so lange getrennt! Bis jetzt. Und nun bin ich schon 12 Wochen ohne ihn. Und ich werde auch die nächsten 12 Wochen ohne ihn sein. Und auch die nächsten 12 Monate. Sogar die nächsten 12 Jahre. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie ich die letzten 12 Wochen ohne ihn überstanden habe. Ich weiß auch nicht, wie ich die nächsten 12 Wochen überstehen soll, geschweige denn die nächsten 12 Monate oder gar die nächsten 12 Jahre. Aber hier stehe ich. Ich bin noch da und es tut noch weh. Und ich weiß einfach, dass auch morgen noch weh tun wird. Und auch in den nächsten 12 Wochen, 12 Monaten und 12 Jahren. Tod ist doof! Viel lieber säße ich jetzt wieder so aufgeregt im Flugzeug wie vor ca. 8 Jahren, auf dem Weg zu ihm nach NY, würde ihm dort in die Arme fallen und sagen, dass wir bitte nie, nie wieder so lange getrennt voneinander sein sollen! #todistdoof #witwe #trauer #trauerbewältigung #besterehemannundpapa #liebeskummer #tod #verlusteinesgeliebtenmenschen #liebebisindieunendlichkeit #trauerpfütze #zeitzurückdrehen #onlythegooddieyoung