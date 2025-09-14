Duisburg geht radikal gegen Falschparker vor – es droht nicht nur Bußgeld

Sie führen nicht nur zu großem Unmut bei anderen Verkehrsteilnehmern, sondern setzen insbesondere Radfahrern große Gefahren aus: Falschparker. Die Stadt Duisburg geht jetzt radikal gegen die Falschparker auf Radwegen vor. Bei einem Verstoß droht dir mehr als nur ein Bußgeld.

Die Einsatzkräfte der Verkehrsüberwachung Duisburg sind zu zweit auf ihren Rädern unterwegs. Wenn sie Falschparker entdecken, gibt es klare Konsequenzen. Ganz nach dem Motto: Wer nicht hören will, muss eben zahlen – und kassiert je nach Verstoß sogar einen Punkt in Flensburg. Die „WAZ“ war mit den Einsatzkräften unterwegs und hat sich ein Bild von den verschärften Kontrollen gemacht.

Duisburg will mehr Sicherheit auf Radwegen: Falschparker kassieren harte Strafen

Die Kontrolleure reagieren im Minutentakt: Ein DHL-Fahrzeug, das auf dem Radfahrstreifen vor einer Spielhalle auf der Wanheimer Straße in Duisburg-Hochfeld steht. Schnell machen die Einsatzkräfte Fotos und werden vom Fahrer gar nicht erst bemerkt. Dieser steigt wieder ein und fährt weg, ein klärendes Gespräch konnte hier nicht stattfinden. Als Konsequenz kommen auf ihn nun ein Bußgeld von 70 Euro wegen klarer Behinderung sowie ein Punkt in Flensburg zu. Danach geht es weiter für das Team der Verkehrsüberwachung.

Manchmal bleibt es allerdings auch bei einer mündlichen Verwarnung, wie die Oberhausenerin (55) und der Essener (61) der Verkehrsüberwachung berichten. Als beispielsweise ein Falschparker eines Kleintransporters sich einsichtig zeigt, bekommt er eine zweite Chance. Anders sieht das bei einem zweiten Zulieferer aus, der ebenfalls mit 70 Euro und einem Punkt in Flensburg bestraft wird.

„Wir hören von den Falschparkern oft, dass die Straße doch breit genug sei“, berichten die städtischen Mitarbeiter der „WAZ“. „Aber es geht ja gerade darum, dass die Radfahrer nicht in den fließenden Verkehr fahren und sich so in Gefahr begeben müssen.“ Auf der Wanheimer Straße fahren außerdem Straßenbahnen.

Schwerpunktmäßige Kontrollen an Hotspots

Und nicht nur die Wanheimer Straße in Hochfeld, sondern 17 weitere Falschparker-Hotspots werden in Duisburg nun schwerpunktmäßig kontrolliert. Insgesamt seien drei Auto-Teams mit jeweils zwei Einsatzkräften des Städtischen Außendienstes sowie einem Mitarbeiter der Verkehrsüberwachung unterwegs, so Oliver Bärbeler, Sachgebietsleiter der Verkehrsüberwachung. Dazu kommen zwei Zweier-Teams, die auf dem Fahrrad in ganz Duisburg unterwegs sind.

Die Einsatzkräfte berichten auch von weniger schönen Begegnungen, teilweise Beleidigungen. „Halt’s Maul, Junge, ja?“, geht eine Falschparkerin den Essener Kontrolleur an. Erst kürzlich habe ein Autofahrer ihm „Verpiss dich!“ hinterhergerufen.

Während der Schwerpunktkontrollen vom 18. bis zum 22. August und 1. bis 5. September mussten die Einsatzkräfte der Stadt zwei Strafanzeigen wegen Beleidigung stellen. Insgesamt wurden 286 Verkehrsordnungswidrigkeiten, die im direkten Zusammenhang mit Radwegparken standen, erfasst und geahndet. Viermal musste der Abschleppdienst gerufen werden.

Auch in Zukunft will die Stadt Duisburg verstärkt Kontrollen an den bekannten Schwerpunkten durchführen. Wo diese sind, sowie weitere Informationen findest du in diesem Artikel der „WAZ“.