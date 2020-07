Duisburg: Fahrer rast doppelt so schnell wie erlaubt durch die Stadt – seine Erklärung lässt zu wünschen übrig

In Duisburg fuhr ein Mann doppelt so schnell wie erlaubt durch die Stadt. (Symbolfoto)

Dreiste Raser in Duisburg!

Die Polizei stoppte zwei Autofahrer, die doppelt so schnell wie erlaubt durch Duisburg gefahren sind – die Gründe, die sie für ihr Vergehen angeben, sind kaum zu glauben.

Duisburg: Polizei stoppt Raser mit 100 km/h

Die Polizei Duisburg hat bei einer Geschwindigkeitsüberwachung am Dienstag gleich zwei Raser angehalten, die mit fast 100 Stundenkilometern bei erlaubten 50 Kilometern pro Stunde über die Carl-Benz-Straße in Duisburg-Duissern gefahren sind.

Das ist Duisburg:

frühste schriftliche Erwähnung im Jahr 883

fünftgrößte Stadt in NRW

hat rund 498.686 Einwohner (Stand: Dezember 2019)

besteht aus sieben Stadtbezirken

Duisburger Hafen gilt als größter Binnenhafen der Welt

fast ein Drittel des in Deutschland erzeugten Roheisens stammen aus den acht Duisburger Hochöfen

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Landschaftspark Duisburg-Nord, Tiger & Turtle – Magic Mountain, Sechs-Seen-Platte

Oberbürgermeister ist Sören Link (SPD)

Einer der Fahrer, ein 34-jähriger Mann, gab bei der Kontrolle an, dass er die Geschwindigkeitsverbot-Schilder auf der Straße überhaupt nicht wahrgenommen hätte – der zweite Fahrer, ein 30-Jähriger, hatte dagegen überhaupt keine Ausrede parat.

Beide erwartet ein Bußgeld in Höhe von 160 Euro, zwei Punkte in Flensburg und einen Monat Fahrverbot.

Duisburg: Fahrerin brettert durch Baustelle

Auch an einer anderen Stelle der Stadt stoppten Polizeibeamte eine Raserin. Im Duisburger Dellviertel fuhr eine Autofahrerin am Dienstagnachmittag in der Baustelle an der Plessingstraße ganze 65 km/h anstatt der erlaubten 30 km/h.

Die 51-Jährige muss mit einem Monat Fahrverbot, zwei Punkten in Flensburg und 160 Bußgeld rechnen. (kv)