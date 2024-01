Duisburg: Hausbewohner melden Explosion! Trümmerteile versperren Straße – ein Schwerverletzter

Großeinsatz für die Feuerwehr Duisburg!

In Neudorf ist eine Dachgeschosswohnung entbrannt, zudem soll es womöglich eine Explosion gegeben haben. Überall auf der Grabenstraße sind Trümmer verstreut. Auch die Polizei ist vor Ort und sperrt zurzeit alles ab, wie eine Sprecherin gegenüber DER WESTEN erklärt. Das Feuer soll mindestens eine Person schwer verletzt haben.

Duisburg: Mann nach Brand schwer verletzt

In Duisburg hat es am frühen Mittwochmorgen (17. Januar) bei der Feuerwehr sturmgeklingelt. Schon um 6.50 Uhr ging der erste Notruf rein. Auf der Grabenstraße in Neudorf-Nord war eine Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in Brand geraten.

Foto: Justin Brosch

Zudem soll es dort auch eine Explosion oder zumindest eine „Verpuffung“ gegeben haben, wie eine Polizeisprecherin gegenüber DER WESTEN bestätigt. Eine männliche Person sei schwer verletzt ins Krankenhaus gekommen. Ob die Verletzungen auch lebensbedrohlich seien, konnte die Polizistin allerdings nicht genau sagen.

Polizei sperrt Straße ab

Ob Explosion oder Verpuffung, mit ordentlich Druck haben sich Trümmer überall auf der Grabenstraße verteilt. Die Polizei ist aktuell vor Ort, um den Bereich in Höhe der Lärchenstraße abzusperren. Zurzeit ist sie für den Verkehr unpassierbar (Stand 8.15 Uhr), mindestens, bis die Fahrbahn wieder geräumt ist.

Die DVG war so umsichtig und hat einen Bus für die übrigen Anwohner des Hauses bereitgestellt, damit sie nicht draußen bei der eisigen Kälte frieren müssen. Schließlich hatten viele so früh am Morgen noch ihre Schlafanzüge an.