Duisburg: Bittere Nachricht! Beliebtes Event abgesagt

Schlechte Nachrichten für Schnäppchenjäger in Duisburg! Ein beliebter Markt in der Stadt muss leider kurzfristig an diesem Wochenende (5./6. August) ausfallen.

Die Stadt musste diese Entscheidung nach Abwägung und aufgrund des schlechten Wetters der vergangenen Tage fällen. Der Boden sei einfach zu schlammig, um einen Aufbau in Duisburg zuzulassen.

Duisburg: RheinPark-Trödelmarkt fällt aus

Der beliebte RheinPark-Trödelmarkt in Duisburg-Hochfeld muss wegen der starken Regengüsse an diesem Wochenende ausfallen. Der Boden sei „völlig durchgeweicht“, darum bleibe der Stadt keine andere Wahl.

„Richtige Entscheidung. Schade, aber richtig“, kommentiert ein Nutzer den Beitrag von Donnerstag (3. August) auf Facebook. „Schade, ein Markt mit Wacken-Feeling, mitten in Duisburg, wäre ein Wochenendhighlight gewesen“, scherzt sogleich ein anderer.

Wetter durchkreuzt Pläne

Aber was für Besucher vielleicht noch witzig gewesen wäre, hätte für die Mieter der Stände wahrscheinlich einen ziemlich großen Ärger bedeutet. Die ganze Ware erst durch den Matsch ankarren und dann kommt am Ende kaum jemand vorbei, weil alle Angst vor weiteren Regenfällen haben. Dann lieber ganz absagen.

