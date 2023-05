Duisburg: Ausländische Studentin kommt in den Pott – ihr Urteil ist vernichtend

Erasmus in Duisburg? Auf diese Idee muss man erst einmal kommen. Nichts gegen die Stadt im Herzen des Ruhrgebiets, aus der Perspektive einer ausländischen Studentin allerdings dürfte es doch sicher spannendere Optionen geben – siehe Berlin, Hamburg etc.

Nichtsdestotrotz hat sich eine Erasmus-Studentin aus Irland für ein Auslandssemester in Duisburg entschieden. Doch gefiel es ihr dort offenbar so wenig, dass sie sogar abbrach und zurück nach Hause fuhr. Woran hat es gelegen?

Duisburg: Erasmus-Studentin rechnet mit Stadt ab

Da muss ihr Aufenthalt in der Stadt ziemlich schlimm gewesen sein, wenn sie deshalb früher zurück nach Hause wollte. Auf TikTok hat eine Irin gleich mehrere Videos geteilt, in denen sie verrät, warum sie es dort so furchtbar fand.

„Wenn mich jemand fragt, wie das Erasmus-Auslandssemester in einer der besch***ensten und hässlichsten Städte in Deutschland läuft“, lautet der Titel eines der Videos. Darin erklärt sie sich. „Ich schäme mich nicht, es zuzugeben: Es ist die Hölle. Es ist der absolute Horror. Du musste eine bestimmte Art von Person sein, um dort zu überleben.“

Bewohner gehen auf Reaktion steil

Genauer ins Detail geht sie in ihren Videos allerdings nicht und erklärt auch nicht, was genau sie an der Stadt so schrecklich fand. „Aber es ist okay, weil ich alles hinschmeißen und zurück nach Hause ziehen werde“, kündigte sie dort lediglich an. Und dann schwor sie auch noch feierlich, nie wieder nach Deutschland zurückzukommen.

Das sorgte auch auf Twitter für ein Leuchtfeuer an hitzigen Kommentaren:

„Die kriegt Duisburg-Verbot.“

„Mein Beileid, wenn man es nicht hinbekommt, es sich im Ruhrgebiet herbe nett zu machen.“

„Leute kommen ins Ruhrgebiet, gehen nur an die hässlichen Orte und machen dann 1000 TikToks mit ‚OMG hier ists so HÄSSLICH‘.“

„Das sagt mehr über sie aus als über Duisburg.“

Viele stellen sich aber auch auf Twitter und TikTok die Frage, warum sich das Mädchen überhaupt für ein Auslandssemester in Duisburg entschieden hatte. Warum nicht München, Hamburg oder Berlin?

Der Ruf eilt der Stadt nun mal voraus. Zudem gibt es doch für eine Studentin deutlich aufregendere Orte zu besuchen als Duisburg. Zumal das Nachtleben hier nicht wirklich existiert. Die Frage nach dem Warum dürfte sich die Studentin im Nachhinein auch gestellt haben.