Sensation in Duisburg! Wildes Tier kehrt zurück – „Nach 100 Jahren“

Was wenige Jahre zuvor noch undenkbar gewesen wäre, ist heute Realität. Früher im Ruhrpott-Volksmund als „Köttelbecke“ verschrien, hat sich das Gesicht der Emscher in den letzten Jahren in Duisburg, Gelsenkirchen, Dortmund und Co. komplett gewandelt.

Durch die Renaturierung des einstigen Schmutzwasserkanals sind im Ruhrgebiet mittlerweile neue Auen-, Erholungs- und Wohngebiete entstanden. Jetzt ist in Duisburg ein wildes Tier zurückgekehrt, das seit einer gefühlten Ewigkeit nicht mehr in der Emscher zu sehen gewesen war: der Europäische Edelkrebs.

Tierische Sensation in Duisburg

Kaum ein Fluss in Deutschland hat unter der Industrialisierung so sehr gelitten wie die Emscher. Der östliche Nebenfluss des Rheins wurde mehrfach umgeleitet, zum Kanal begradigt und zum Abwasserkanal umfunktioniert. Alles Leben wurde nach und nach vergiftet und die Anwohnenden mit beißendem Gestank belästigt. Den Namen „Köttelbecke“ hatte sich die Emscher also redlich verdient.

Mittlerweile jedoch kehrt wieder Leben zurück. Ein wichtiger Schritt für mehr Biodiversität in der Emscher ist nun die Rückkehr des Europäischen Edelkrebs‘. Den hat die Emschergenossenschaft gemeinsam mit dem „Edelkrebsprojekt NRW“ (getragen vom Nabu NRW und dem Fischereiverband NRW) jetzt in der alten Emscher in Duisburg ausgesetzt. „Nach 100 Jahren“, wie die Tierschützer vorrechnen.

Große Hoffnungen auf den Edelkrebs in Duisburg

Auf den Edelkrebs und seine Eigenschaften setzen die Naturschützer große Hoffnungen. Denn er gilt als echter „Gewässerpfleger“. „Er gräbt, reinigt und trägt dazu bei, dass sich Sedimente durchmischen und die Wasserqualität verbessert“, erklärt die Emschergenossenschaft und weiter: „Als Allesfresser hilft er außerdem, das ökologische Gleichgewicht in Gewässern zu erhalten. „

Ohne die Renaturierung der Emscher wäre der Schritt nicht möglich gewesen. Denn der Edelkrebs ist nicht nur auf ausreichend Nahrung sondern auch genügend Versteckmöglichkeiten angewiesen, wie dieses Video eindrücklich dokumentiert:

Die Ansiedlung des Krebses bezeichnet die Emschergenossenschaft als „ein starkes Zeichen für lebendige Gewässer und natürliche Vielfalt in unserer Region!“