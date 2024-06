Duisburg: Engländer beleidigen nächste Pott-Stadt – doch die Duisburger kontern schlagfertig

Zuerst gab es reichlich Gelsenkirchen-Bashing rund um das erste EM-Spiel der Engländer in der Schalke-Arena. Jetzt sorgt ein England-Fan auf X für neuen Wirbel, weil er über die nächste Stadt im Ruhrgebiet motzt. Duisburg soll noch schlimmer sein!

Dass Gelsenkirchen das „Shithole“ Deutschlands sei (freundlich übersetzt: der „Schandfleck“ der EM-Städte), darüber sind sich viele Engländer einig. Nicht nur das Chaos beim Nahverkehr am Stadion und Hauptbahnhof brachten die Fans der „Three Lions“ (verständlicherweise) auf die Palme. Auch der Stadt an sich konnten sie nichts abgewinnen.

EM 2024: Engländer lästern über das Ruhrgebiet

Sogar ein britischer TV-Moderator von Sky lästerte über Gelsenkirchen, wenn auch etwas diplomatischer. Die Stadt sei „eher das Gegenteil“ von München. Sollten die Engländer Gruppensieger werden, würden sie im Achtelfinale erneut in Gelsenkirchen gastieren.

Doch längst haben einige Fans von der Insel ein neues Städte-Hassobjekt ausgemacht. Ein Anhänger lässt seinen Frust über seine Erfahrungen in Deutschland auf X raus. Die Stadien scheinen ihm gefallen zu haben, aber der Rest…

„Mal abgesehen von dem schrecklichen öffentlichen Nahverkehr, dem schlechtesten WLAN, das ich je in Europa benutzt habe, Flugausfällen und davon, dass jede Stadt ein Zentrum für Crack-Süchtige ist … Was für eine Woche in Deutschland! Von Köln, nach Duisburg, Moers, Gelsenkirchen und Berlin bis nach Frankfurt. P.S.: Duisburg ist das größte Drecksloch Europas.“ England-Fan @daaan_1874 auf X

Da haben wir wieder die „Shithole“-Beleidigung! Doch diesmal nicht auf Gelsenkirchen, sondern auf die Nachbarstadt Duisburg bezogen.

„Jede Stadt in England sieht aus wie Duisburg“

In den Kommentaren unter diesem X-Beitrag geht es rund. Während ein weiterer Engländer behauptet, Bochum sei noch „viel schlimmer“, pflichtet ein anderer bei, auch wenn er seine Eindrücke nicht genau auf den Punkt bringen kann: „Ich habe eine Woche in Duisburg verbracht. Es war, äh… irgendetwas stimmte nicht!“ Ein anderer bestätigt das harte Urteil. Duisburg sei „schlimmer als Middlesbrough“. In der britischen Stadt gab es zeitgleich zum Ruhrgebiet ebenfalls einen Niedergang der Schwerindustrie.

Doch während viele Gelsenkirchener die britischen Beschimpfungen ganz devot hinnahmen (>>> einige aber wehrten sich später), zeigen manche Duisburger im Netz ihren Stolz.

Ein Duisburger kontert: „Bro nennt Duisburg biggest shithole in Europa und kommt aus England.“ Ähnlich äußert sich auch ein weiterer. In England würde „jede Stadt wie Duisburg“ aussehen.

Gut, das mag für London, York oder Oxford nicht zutreffen, doch tatsächlich gibt es auch in England so manche Städte mit einem „eigenen Charme“. Niedermachen lassen muss sich Duisburg sicherlich nicht. Auch wenn die Stadt touristisch kein Highlight ist, so hat man immerhin den größten Binnenhafen der Welt und das deutschlandweit bekannte KöPi zu bieten…